"Erkeklere ikinci eş tavsiyesi" nedeniyle meslekten el çektirilen Ali Edizer konuştu: Emekli olayım diyordum, şimdi vazgeçtim

Yaptığı paylaşımlarla tepki çeken, erkeklere boşanmak yerine ikinci eş tavsiyesinde bulunan, Menzil Tarikatı'na yakın olduğu iddia edilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden el çektirilen Dr. Ali Edizer, "İki yıldır emekli olayım, diyordum, şimdi vazgeçtim" dedi.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, medeni kanunu hedef alan, erkeklere ikinci eş tavsiyesinde bulunması nedeniyle önce görevinden uzaklaştırılmış, ardından da, meslekten el çektirilmişti.

Bir dönem eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın da özel kalem müdürlüğünü yapan Edizer yaptığı açıklamada, "Susmamı, bir kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim. Amma: İki yıldır emekli olayım, diyordum, şimdi vazgeçtim. Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Her şey sadece Allah'ın (cc) dilemesiyle olur…" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım daha yapan Edizer, "Açığa alınmak derken?' Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi" dedi.

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