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Sağlık

'Erkekler için doğum kontrol hapı'nda yeni bir adım atıldı

Bilim insanları, fareler üzerinde yaptığı deneylerde spermin vücuttan menisiz çıkmasını sağladılar

04 Aralık 2013 16:48

Erkeklerin, cinsel birleşme yaşadıkları kadınların hamile kalmasını engelleyerek cinsellikten tam keyif almasını sağlayabilecek ‘erkekler için doğum kontrol hapının’ üretilmesi ihtimali yolunda bir adım daha atıldı.

BBC muhabiri James Gallagher’ın haberine göre, Avustralya’daki bilim insanları, cinsel işlevi etkilemeden, spermin boşalma sırasında meninin içinde yer almasını önleyecek bir yol buldu. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler spermin seks sırasında ‘depoda tutulmasını’ sağlayabileceğini gösterdi.

Araştırma sonuçları ilk olarak Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlandı. Erkek doğum kontrol hapı araştırması, erkeklerin ‘işlevsiz sperm’ üretebilmesine odaklanıyor. Ancak Monash Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan Dr. Sabatino Ventura, bu amaç için kullanılan bazı ilaçların kabul edilemez yan etkileri olduğu konusunda uyarıyor. Monash Üniversitesi’ndeki araştırma ekibininse çalışmasına farklı bir yaklaşım uyguladığı belirtiliyor. Normalde sperm, testislerdeki sperm tüneli deposu alanından boşalmadan hemen önce dışarı çıkıyor.

 

DNA'sı değiştirilmiş fareler üzerinde deney

 

Araştırma ekibi çalışmalarını DNA'sını değiştirdikleri fareler üzerinde denedi.Dr. Ventura bu farelerin spermlerinin depo bölgesinde kaldığını, yani boşaldıklarında dışarı bir sperm çıkmadığını söylüyor. Dr. Ventura bunun hızlı bir şekilde değiştirilip tersine çevrilebilir bir durum olduğunu, spermlerin bu durumdan etkilenmediğini belirtiyor ve şimdi bunu farmakolojik olarak, muhtemelen iki ilaç yoluyla yapabilmelerini göstermeleri gerektiğini belirtiyor.

Araştırmacılar şimdiye kadar farelerin sperm hareketini sağlayan iki proteinin üretimini engellemek adına bir DNA değişikliği yaparak fareleri kısır hale getirdiler. Araştırmacıların şimdi aynı etkiyi yaratacak iki ilacı bulmaları gerekiyor. Bunlardan birinin daha önceden geliştirildiğini ve onlarca yıldır iyi huylu prostat büyümesi sorusunu yaşayan hastalar için kullanıldığını düşünüyorlar. Bununla birlikte ikinci bir ilacın bulunması gerekiyor ki bunun bir on yıl alabileceği belirtiliyor. Hedeflenen proteinlerin kan damarlarının kontrolünde de rolü var. Bu yüzden kan basıncı veya kalp atış hızı üzerinde yan etkisinin olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar bununla birlikte deneyler sırasında farelerin tansiyonlarının düşmesinde çok küçük bir etkiye rastlamışlar.

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