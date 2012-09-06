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Sağlık

Erkekler için doğum kontrol hapı yolda

Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, erkekler için yan etkisi olmayan bir doğum kontrol hapının yakında üretilebileceğini gösteren sonuçlar elde etti

06 Eylül 2012 19:13

Baylor Tıp Fakültesi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü’nden uzmanların öncülük ettiği araştırmada, JQ1 olarak isimlendirilen bir bileşiğin, sperm üretimini ve hareketini engellediği keşfedildi.

Cell dergisinde yayımlanan araştırmada yer alan Texas A&M Üniversitesi’den Qinglei Li, bulunan bileşik hakkında “Sperm üretimi de, sperm hareketi de üreme için gerekli, ancak JQ1 ikisini de engelliyor” dedi.
 
 

Hiçbir yan etki gözlemlenmeli

 
 
Li bileşikle ilgili “JQ1 farelerdeki sperm üretimini önemli ölçüde düşürdü. Daha da önemlisi, henüz herhangi bir yan etkisinin olduğu görülmedi. Bileşiği vermeyi bıraktığımızda, fareler normal üreme hızına geri döndü.  Çiftleşme davranışlarında ya da yavruların sağlığında hiçbir değişiklik olmadı” diyerek, JQ1 bileşiğinin henüz bir yan etkisinin görülmediğini vurguladı.
 

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