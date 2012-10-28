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Erkekler her gün 5 kadın öldürüyor

Koruma talebiyle polise veya savcılığa başvuran kadınların yüzde 73'ü, sığınma evlerinde olan kadınları ise yüzde 27'si öldürülüyor

28 Ekim 2012 13:57

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne 2012 Eylül ayı itibarıyla 5 bin 9 kadının fiziksel ve duygusal şiddete uğradığı gerekçesiyle başvurduğu bildirildi.

Cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan yüzde 40’ının ise şikâyetçi olamadığı belirtildi.

Türkiye’de her gün 5 kadının, eşleri, sevgilileri ya da tanıdıkları erkekler tarafından öldürüldüğü açıklanırken,  eski kocası ya da boşanmak üzere olduğu kocası tarafından öldürülen kadınların oranının ise yüzde 47 olduğu kaydedildi.

 Koruma talebiyle polise ya da savcılıklara başvuran kadınların yüzde 73’ünün  ise korunmadığı  ve öldürüldüğü ifade edilirken, haklarında koruma kararı alınan, sığınma evlerinde olan kadınların da yüzde 27’si öldürüldüğü bildirildi.

 

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