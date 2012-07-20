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Kadına şiddet sürüyor, elektronik kelepçe yönetmelik bekliyor

Ayşe Paşalı'nın dramı üzerine gündeme gelen ve 'dayakçı eşin elektronik kelepçeyle takibini' öngören uygulama bir yıldır hayata geçirilemedi

20 Temmuz 2012 07:57

Sokak ortasında kocası tarafından 11 bıçak darbesiyle öldürülen Ayşe Paşalı'nın dramı üzerine gündeme gelen ve 'dayakçı eşin elektronik kelepçeyle takibini' öngören uygulama bir yıldır hayata geçirilemedi.

Zaman'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 19 Temmuz 2011'de, hızla artan aile içi şiddet vakalarına karşı kadınlara elektronik koruma sistemini uygulayacaklarını açıklamıştı. Ancak kanun çıkarılmasına rağmen yönetmeliğin hazırlanmaması ve elektronik kelepçe ihalesinin yapılamaması uygulamayı geciktirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in, bir yıl önce gündeme getirdiği, şiddet uygulayan erkeğin elektronik kelepçe ile takip edileceği beyanı günlerce manşetlerden inmedi. Bu radikal önerinin arkasından yasal zemini oluşturma çalışmaları başladı. 20 Mart 2012 tarihinde elektronik kelepçeyi de içeren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girdi. Yasada, "Bu kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz." ifadesi yer alıyor. Bu araç ve yöntemlerle takibe ilişkin usul ve esasların, yönetmelikle düzenleneceğinin altı çiziliyor. Ancak bu konuda yönetmelik bir türlü çıkarılamadı.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek, yönetmelik çalışmalarına 20 Mart 2012 tarihinde başladıklarını açıkladı. İlk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile pilot uygulama gerçekleştireceklerini belirten Gevrek, "2012 yılı içinde gerçekleştirilecek bu çalışma için, şiddetin yoğun olduğu orta büyüklükteki bir şehri seçeceğiz. Pilot uygulamanın sonuçlarına göre de yönetmelik hazırlanacak. Bunun için bütün paydaşlara görev düşüyor. Hepimizin ciddi bir sorumluluğu var. Giden can geri gelmiyor. Elimizden geldiğince hızlı çalışacağız. Pilot uygulamayı yapıp en kısa zamanda yönetmeliği çıkaracağız." açıklamasını yaptı.

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