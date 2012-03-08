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Yaşam

8 Mart'ta bir kadın cinayeti daha

2 çocuk annesi Azeri uyruklu Diyar B. eşinin amcasının oğlu Ö.B tarafından vurularak öldürüldü

08 Mart 2012 11:06

 

T24 - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Azeri uyruklu bir kadın Türk eşinin amcasının oğlu tarafından vurularak öldürüldü.

Olay Pendik Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bir tıp merkezinde saat 02.00'de meydana geldi. İddialara göre, 2 çocuk annesi Azeri uyruklu Diyar B. (40), evinde kaldığı boşanma davası süren eşinin amcasının oğlu Ö.B ile tartıştıktan sonra eşyalarını alıp evden ayrıldı. Çocuklarını evde bırakarak aynı mahallede bulunan tıp merkezine gelen Diyar B. kalacak yerinin olmadığını söyledi ve çalışanlardan sabaha kadar oturmak için izin istedi. Çalışanlardan izin alan kadın, bekleme salonunda oturmaya başladı. Yakınlarından Diyar B.'nin tıp merkezinde kaldığını öğrenen Ö.B bekleme salonunda bulunan kadının yanına geldi. Yanında getirdiği ruhsatsız silahı çıkartan Ö.B kadına ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın tuvalete kaçtı. Ö.B ise hızla olay yerinden ayrıldı.


Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı


Yaralı kadına ilk müdahale tıp merkezi çalışanları tarafından yapılırken, olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu. Tüm müdahalelere rağmen Diyar B. hayatını kaybetti. Diyar B.'nin cenazesi polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Ö.B ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ö.B'nin polisteki ilk ifadesinde 'Bana iftira attığı için öldürdüm' dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.


Cinayet güvenlik kamerasında


Olay sonrası polis ekipleri tıp merkezinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadının bekleme salonunda oturduğu ve bir süre sonrada orta yaşlı saldırganın bekleme salonuna gelerek, montunun içinden çıkarttığı silahla ateş ettiği görülüyor.

 

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