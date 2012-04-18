Türkiye'nin kadına şiddet haritası çıkarıldı

Her 5 kadından 2’sinin şiddet gördüğü Türkiye’nin ‘fiziki’ haritası çıkarıldı. En az şiddet Batı Marmara’da yaşanırken, en koyu bölge Kuzey Doğu Anadolu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin kadına şiddetle ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 2015 yılına kadar 81 ilde faaliyet göstermesini planladıklarına belirten Şahin şunları kaydetti:

2008 yılında hazırlandı

“Kadına yönelik aile içi şiddetle daha etkin mücadele yürütmek, politikalar ve programlar oluşturabilmek için ulusal düzeyde veri ihtiyacını karşılamak amacıyla, Bakanlığımızca 2008’de ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’ gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet biçimleri, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır. Araştırmanın sonuçları bu konudaki ilk resmi istatistiki bilgi özelliğini taşımaktadır.”

İstanbul yüzde 37

Araştırma sonuçlarına göre, eşi veya birlikte olduğu kişilerden yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddet görmüş kadınların oranı bölgeler bazında büyükten küçüğe doğru şu şekilde sıralanmaktadır:

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 53,

Orta Anadolu Bölgesi yüzde 50,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 48,

Ortadoğu Anadolu Bölgesi yüzde 47,

Batı Karadeniz Bölgesi yüzde 43,

Batı Anadolu Bölgesi yüzde 42,

Akdeniz Bölgesi yüzde 42,

Doğu Karadeniz Bölgesi yüzde 38,

İstanbul yüzde 37,

Doğu Marmara Bölgesi yüzde 36,

Ege Bölgesi yüzde 31,

Batı Marmara Bölgesi yüzde 25.”

Devlet 43 bin kadına vefat yardımı yapıyor

Umut Erdem'in Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Bakan Şahin CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın 16 Şubat’ta yürürlüğe giren “Eşi vefat etmiş kadınlar için Nakit Sosyal Yardım Programı” hakkındaki soru önergesini de şöyle yanıtladı: “Program kapsamında eşi vefat etmiş kadınlara iki ayda bir ödenmek kaydı ile aylık 250 lira yardım sağlanacaktır. Bu kapsamda vakıflarca başvurular alınmaya başlanmış, 5 Nisan itibariyle programa 105 bin 664 eşi vefat etmiş kadın başvurmuş, 43 bin 294 kadının başvurusu kabul edilmiştir.