Erkek şiddeti her yerde; şiddete uğrayan kadın özel harekat tarafından kurtarıldı!

Eskişehir'de, birlikte yaşadığı kişi tarafından dövülen ve rehin alınan kadının kurtarılması için operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri kapıyı kırıp evin içerisine girerek kadına şiddet uygulayan genci gözaltına aldı.



Olay, akşam saatlerinde, merkez Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre sakinleri, cadde üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki evin penceresinden dışarı bakan bir kadının, yanındaki bir genç tarafından elleriyle ağzının kapatılarak dövüldüğünü gördü. Vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, zili defalarca çaldı. Ancak kapı tüm ısrarlara rağmen açılmayınca durum nöbetçi savcıya iletildi. Savcı evin kapısının çilingirle açılarak içeriye girilmesi talimatını verdi. Ancak kilidi açılan kapının arkasına buzdolabı, çamaşır makinesi ve çekyat gibi malzemelerin konulması üzerine içeriye girilemedi. Bu durum da çözüm getirmeyince bölgeye özel harekat polisi ile itfaiye ekipleri çağrıldı.



Bu esnada evin kapısının açılarak içeriye girilmesi için içerdeki genç ikna edilmeye çalışıldı. Tüm bu girişimler olumlu sonuç getirmeyince bu kez devreye özel hareket polisleri girdi. Özel harekat polisleri evin kapısını kırıp içeriye girdi. Polis, isminin Gökhan S. olduğu belirtilen ve birlikte yaşadığı G.A. adlı kadını döven genci etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan genç gözaltına aldı. Gökhan S., sağlık kontrolünün ardından sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan G.A. ise tedavisi yapıldıktan sonra ifade için emniyete gitti.