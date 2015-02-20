T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkek şiddeti her yerde; şiddete uğrayan kadın özel harekat tarafından kurtarıldı!

BirŞiddete maruz kalan bir kadın, özel harekat polislerinin kapıyı kırıp evin içine girmesiyle kurtarıldı

20 Şubat 2015 11:59

Eskişehir'de, birlikte yaşadığı kişi tarafından dövülen ve rehin alınan kadının kurtarılması için operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri kapıyı kırıp evin içerisine girerek kadına şiddet uygulayan genci gözaltına aldı. 

Olay, akşam saatlerinde, merkez Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre sakinleri, cadde üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki evin penceresinden dışarı bakan bir kadının, yanındaki bir genç tarafından elleriyle ağzının kapatılarak dövüldüğünü gördü. Vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, zili defalarca çaldı. Ancak kapı tüm ısrarlara rağmen açılmayınca durum nöbetçi savcıya iletildi. Savcı evin kapısının çilingirle açılarak içeriye girilmesi talimatını verdi. Ancak kilidi açılan kapının arkasına buzdolabı, çamaşır makinesi ve çekyat gibi malzemelerin konulması üzerine içeriye girilemedi. Bu durum da çözüm getirmeyince bölgeye özel harekat polisi ile itfaiye ekipleri çağrıldı. 

Bu esnada evin kapısının açılarak içeriye girilmesi için içerdeki genç ikna edilmeye çalışıldı. Tüm bu girişimler olumlu sonuç getirmeyince bu kez devreye özel hareket polisleri girdi. Özel harekat polisleri evin kapısını kırıp içeriye girdi. Polis, isminin Gökhan S. olduğu belirtilen ve birlikte yaşadığı G.A. adlı kadını döven genci etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan genç gözaltına aldı. Gökhan S., sağlık kontrolünün ardından sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan G.A. ise tedavisi yapıldıktan sonra ifade için emniyete gitti.

ETİKETLER

eskişehirkadına şiddetözel harekatpolis

İlgili Haberler

Yargıtay, eşini kabloyla boğarak öldüren kadına beraat kararını onadı

Gülfidan Kuşoğlu'na yargılandığı davada 'Nefsi müdafaa' gerekçesiyle ceza verilmedi

Davutoğlu, AKP'li belediye başkanlarına seslendi: İlk vazifeniz kadına şiddeti engellemek olsun

'Kapanan belediyelerden devreden borçlar 1 yıl ertelendi'

Sebahat Tuncel: AKP'nin politikaları kadına yönelik şiddete zemin hazırlıyor

HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, kadınların AKP'nin politikalarından ötürü şiddete uğradığını söledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24