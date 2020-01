Erkan Petekkaya: Nurgül’ün nesini taciz edeceğim; Beyonce mi o?

Erkan Petekkaya, Paramparça dizisinde birlikte rol aldığı Nurgül Yeşilçay'la yaşadığı polemiğe ilişkin olarak, "Issız bir adada, ormanda kalsam Nurgül’e bakmam ben. Ben Nurgül’ün nesini taciz edeceğim? Beyonce mi o? Ben denyo muyum?" dedi. Kadına şiddet karşı olduğunu belirten Petekkaya, "Ben daha geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye Eğitim Vakfı’nın kadına şiddet panelinde konuşmacıydım. Beni üç yüz kadın ayakta alkışladı. Benim de annem kadın. Bir erkeğin bir kadına el kaldırmadan önce kız kardeşini ve annesini düşünmesini gerektiğine inanan bir insanım ben" ifadelerini kullandı.

Yeşilçay'ın diziden ayrılmasının ardından Petekkaya, "Nurgül Yeşilçay, ahlaksızlıkları yüzünden diziden kovulmuştur. Sonradan araya hatırı sayılı kişileri koyup, 'Erkan ve yapım şirketi beni affetsin' diye yalvaran zavallı bir çirkeftir" suçlamasını yöneltmişti. Yeşilçay da "Erkan Petekkaya mobbing yaptı, 'erkek' diye dizi setinde her şeyi yapma hakkı görüyor." karşılığını vermişti.

Sözcü gazetesinden Rahşan Gülşan’a konuşan Erkan Petekkaya'nın açıklamaları şöyle:

“Nurgül’ün bu konuda söylediği her şey sapına kadar yalan. Söylediği her şeyi kendi yaptı. Reji asistanına o bağırdı, gitti sette ana avrat küfretti, bana da iki kere annemle ilgili küfretti, sete zil zurna sarhoş geldi. Üç gün sonra set çalışanları konuşacak ve tüm gerçek ortaya çıkacak. O zaman siz yazdığınız bu yazıyı ne yapacaksınız? Rahşan Ablacım yanlış yapmışsın. Ben bir insan olarak seni aradım. Benim de karım var, benim de çocuğum var. “Ben kadınım” diye ortaya çıkıp orada burada küfrederek gezemezsin. Kadınlıkla, erkeklikle ilgisi yok bu işin. Bunun insanlıkla ilgisi var. Biz bu kadının yaptığı bütün pisliklere kadın olduğu için tamam mı diyelim? gazetelerin üçüncü sayfaları yıllardır kocası evden çıktıktan sonra içeriye erkek alan kadınların cinayetleriyle dolu abla! Bunları mı söyleyelim? Söylemiyoruz çünkü bu çok hassas bir konu. Ben daha geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye Eğitim Vakfı’nın kadına şiddet panelinde konuşmacıydım. Beni üç yüz kadın ayakta alkışladı. Tabii ki ben de kadına şiddete karşıyım. Bütün o mermileri Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar taşıdı. Benim de annem kadın, benim de kız kardeşim var. Bir erkeğin bir kadına el kaldırmadan önce kız kardeşini ve annesini düşünmesini gerektiğine inanan bir insanım ben. Ama bel altı vuran ve yalan söyleyen, kendi yaptığı her şeyi yalanlarla anlatan bir kadına nasıl inanabiliyorsunuz? Kadın diye ne yapalım yani? Çamur atmalarına, bana asıldı, taciz etti demelerine sessiz mi kalalım Rahşan Abla? Söylemediğimiz o kadar çok şey var ki. Kadın diye söylemiyoruz. Beni taciz etti diyor. O ne demek? Mobbing uyguladı diyor bana. Nurgül Yeşilçay’a kim mobbing uygulayabilir? O bir star. Böyle bir şey mümkün mü? Aklınız alıyor mu?

Karım okuyunca ağladım

Ben yıllardır bu işin içindeyim. Bir tane partnerim hakkımda kötü bir şey söyledi mi? Demek ki bu kadında bir sorun var. Onu niye düşünmüyorsunuz? Kadınlardaki sorunları düşünün biraz. Kadınlar da sorunlu. Sen bir şeyi anlamıyorsun, taciz etti ne demek? O onu söylerse ben de bunları söylemek zorundayım. Erkeksin sus. Ama ben haklıyım. Yönetmene yönetmen demiş. Bu kadın enteresan biri. Biz bununla bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Bizim krizimiz ilk baştan başladı. “Ben sağa yazılacağım, ben sola yazılacağım”. Tamam dedim sola yazıl. Umurumda değil. Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz. Jeneriğe bakılmaz. Bir tane fotoğrafı çıkmadı diye dört saat sette bekletti bizi. Biz bunları anlatamıyoruz erkek olduğumuz için. Onun neler yaptığını anlatamıyoruz çünkü bu kadın baştan ayağa suçlu. Suçunu kabul ettirebilmek için bir şekilde kadınlığına sığınmış durumda. Bana çamur atıyor, beni taciz etti diyor.

O da beni taciz etti. Asıl kadın şiddetine maruz kalan benim. Her şeyi başlatan odur. Yedi Göller’deki kavganın ardından Instagram’ına ‘mafya bozuntusu’ diye yazan kendisi. Benim hakkımda Posta gazetesinde, orada burada yalan haber yaptıran kendisidir.

Sete geç gelen kendisidir, sarhoş olan kendisidir, gerçeği bilmen gerek Rahşan Abla! Birkaç güne gerçek ortaya çıkacak ve hepiniz yazdığınız yazılardan utanacaksınız. Çünkü neden biliyor musunuz, kadın-erkeğe bağlamışsınız işi, üstüme geliyorsunuz. Kötü erkekler varsa kötü kadınlar da var. Önemli olan insandır. Üzüldüm senin yazdığın yazıyı okuyunca. Karım Didem okudu bana, gözümden yaş geldi. “Hadi canım ya, Rahşan Abla’da mı” dedim.

Ben denyo muyum?

Abla sen anlamıyor musun, evli barklı adamım “Ben taciz etti” diyor. Issız bir adada, ormanda kalsam Nurgül’e bakmam ben. Ne alakası, ne ilgisi var. Kadınlıktan almış gidiyor, gündem olmaya çalışıyor. Bitmiş, kimse iş vermiyor. Ben on tane kadına şiddet seminerine konuşmacı olarak gitmiş adamım. Ne kadına şiddeti? Kadın da kendini bilecek. Yalan konuşuyor, kadınlığını kullanıyor. Bu yaptığınız şey insan haklarına aykırı, ben de insanım. Kadın yalan söylüyor. Kadın bildiğiniz yaptığı disiplinsizlikler ve ahlaksızlıklar yüzünden kovuldu. Biz bu kadına bir buçuk sene sahip çıktık. İnsanlar kötü Rahşan Abla! O kadın kötü bir kadın. “Benim çocuğum var” diyor arkasından da beni taciz etti diyor. Tutarsızlığa bak. Söyleme o zaman! Ben Nurgül’ün nesini taciz edeceğim? Beyonce mi o? Neyini taciz edeceğim? Bilime aykırı, akla aykırı. Üzüldüm yazdığın yazıya. Onun için aradım seni. Bu kadının ne kadar kurnaz olduğunu buradan anlayın. Benim de karım var, kız kardeşim var Ben denyo muyum? Açın, Hatice Şengül’le, Ayça Bingöl’le konuşun.

Güya Cevdet Mercan bana katlanamayıp diziyi bırakmış. Söylediklerinin hastalıklı bir yalan olduğu belli. Birkaç hafta önce Okan Üniversitesi’ndeki panelde Cevdet Mercan’ın davetlisiydim.

Üstelik o günlerde Nurgül araya Faruk Turgut’u sokup “Nurgül çok üzgünmüş, işinize devam edin” dedi. Yönetmene yönetmen bozuntusu demiş. Bu işi başlatan ben değilim.

Benim 12 yaşında çocuğum var. Benim de bir karım var. Bir insana bu kadar büyük bir iftira atılır mı? Şeytandan daha tehlikeli. Böyle yalan söylenir mi?"