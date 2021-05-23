Erkam Yıldırım'ın Venezuela fotoğrafı ortaya çıktı; AKP'den açıklama geldi: Sosyal projeleri vardı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in uyuşturucu ticaretinin güzergahını değiştirmek için Venezuela’ya gittiğini iddia ettiği AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın; Aralık 2020’de, Türkiye – Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile birlikte Venezuela’da olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram açıklama yaptı. Bayram, “Erkan Bey de kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi’nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu. Maarif Vakfı’nın okulunun resmidir, o. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk. Denk geldik, ondan sonra da dönüldü” dedi.

Peker, bugün yayınladığı son videoda, uyuşturucu ticaretinde güzergahın değiştirilmesi için Venezuela’ya gidildiğini ileri sürerek, “Venezüella’ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım” iddiasında bulundu.

"Erkam Yıldırım, Meclis heyeti ile Venezuela'da"

Peker’in iddiaları tartışılırken, AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın, 7 Aralık 2020 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında yer alan bir fotoğrafta, Peker’in açıklamalarında işaret ettiği Erkan Yıldırım’ın da olduğu görüldü. “Türkiye Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetimiz ile birlikte Caracas’ta Türkiye Maarif Vakfı okullarını ziyaret ettik” diyen Bayram’ın mesajı Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği tarafından da paylaşıldı.

"Kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil"

AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Venezuella Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram, ANKA Haber Ajansı’nın konuyla ilgili sorularını yanıtladı. 4 Aralık 2020 tarihinde, cuma günü Türkiye Dostluk Grubu olarak Venezuela’ya gittiklerini dile getiren Bayram, şöyle konuştu.

“Erkam Bey de kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Böyle resmi ziyaretlere iş adamları da katılıyor, DEİK gibi… Burada da Erkam Bey, kendi imkanları ile heyet dışında bir katılım gösterdi.

"Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk"

Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi’nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu. Maarif Vakfı’nın okulunun resmidir, o. Hastane vardı, pandemi nedeniyle sıkıntıları vardı. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk. Denk geldik, ondan sonra da dönüldü.”

"Ülkemize iktidarımıza bu tip hezeyanlar içinde isnatlarda bulunuyor"

Bayram, Peker’in iddiaları ile ilgili olarak da “Terör örgütü üyesi, ülkemize iktidarımıza bu tip hezeyanlar içinde isnatlarda bulunuyor. Milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Bu kimsenin yanına kar kalmaz, çamur at izi kalsın mantığı ile bir yere varılmaz” dedi.

CHP'li Kılınç: Doğrudan bana yapılmış bir davet değil

Aynı tarihlerde Venezuela’da olan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise ANKA’ya şunları söyledi:

“Ben Venezuela Dostluk Grubu üyesi değilim. Seçimlere, uluslararası gözlemci olarak davet edildim. Venezuela Büyükelçisi’nin özel daveti, Venezuela seçim kurulu daveti üzerine gitmiş oldum. O arada TBMM Dostluk Grubu’nun da gideceği iletildi bana. Aynı uçakla gittik.

Ben seçimlerle ilgilendim, seçimlerle ilgili bilgileri derledim. Sözü edilen programda ben bulunmadım. Bir ülkeye gidildiğinde, ülke ile ilgili davetler olur. Büyükelçilik ile istişare içinde yürütürsünüz, tercihen katılırsınız. Sözü edilen görüntülerin olduğu davet, doğrudan bana yapılmış bir davet değil. Benim de icabet ettiğim bir program değil. Ben seçimlerle ilgili bütün programlara katıldım.”

Ne olmuştu? Sedat Peker son videoda eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretlerine dikkat çekerek, "Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası." açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN: Sedat Peker'den 7. video: Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar

TIKLAMIŞTI: Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkam Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!