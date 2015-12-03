Erhan Yazıcıoğlu: 'Tiyatroyu tiyatrocular yönetir' talebinin yerine getirilmesi için umudum kalmadı

İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu ve ekibi istifa ediyor. Aralık sonunda kadar yönetimde kalacağını söyleyen Yazıcıoğlu, “Belediyenin taleplerimiz karşısında adım atacağı umudumuz kalmadı. Çok fazla şey istemediğimi düşünüyorum” dedi.

Yazıcıoğlu, 'Tiyatroyu tiyatrocular yönetir' ilkesini kabul ettiremediği ve belediye bürokratlarının yönetimdeki etkinliğinin artırılmasına neden olan yönetmeliği değiştiremediği gerekçesiyle gerekçesiyle aralık ayı sonunda istifa edeceğini söylemişti.

Erhan Yazıcıoğlu’nun yaptığı çağrıyla dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir araya gelen 200’ün üzerinde sanatçı ve şehir tiyatrosu çalışanları, Yazıcıoğlu yönetiminin istifa kararını ve Şehir Tiyatrosu yönetiminin tavrını ele aldı. Şehir Tiyatrosu Müdürü Salih Efiloğlu’nun toplantıya gelmemesi dikkat çekti.

Toplantının devam ettiği sırada Evrensel’e konuşan Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, “30 Aralık’a kadar buradayım. İstifa kararım geçerli. Şehir Tiyatrosu sanatçıları yönetimin devam etmesi konusunda ısrarcı. Taleplerimizin karşılanması için önümüzde 3 hafta kaldı. Ancak Belediyenin taleplerimiz karşısında adım atacağı umudumuz kalmadı. Çok fazla şey istemediğimi düşünüyorum” dedi.

“Asıl talihsiz olan Efiloğlu’nun mesajı”

Şehir Tiyatrosu Müdürü Salih Efiloğlu’nun Şehir Tiyatroları çalışanlarına attığı “Yazıcıoğlu’nun açıklamaları talihsizlik” mesajına yanıt veren Yazıcıoğlu, “Asıl talihsiz olan Sayın Efiloğlu’nun mesajıdır. Gerçekten ciğerlerimle sağlık sorunlarım var. Değerlendirmesi beni oldukça üzdü” diyerek herhangi bir özür de almadığını sözlerine ekledi.

İŞTİSAN’dan destek açıklaması

Yazıcıoğlu’nun istifa edeceğini açıklaması üzerine İstanbul Şehir Tiyatroları Oyuncuları Derneği’nden (İŞTİSAN) bir açıklama yapıldı. Yazıcıoğlu’nun aralık ayında istifa edeceğini bildirmesi üzerine Şehir Tiyatroları’ndaki sorunların yeniden gündeme geldiğini bildiren İŞTİSAN, bu sorunların yönetmelik, kadro ve hak gaspına yol açacak şekilde ödenmeyen teşvik ikramiyeleri olduğunu açıkladı. İŞTİSAN açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Genel Sanat Yönetmenimize verilen sözler tutulmamış ve kendisi ekibiyle birlikte istifa kararı almıştır. Bu kararı eleştirmek isteyen tiyatro müdürü oldukça talihsiz bir telefon mesajıyla konuya dahil olmuştur. Uzman cerrahın girmesi gereken ameliyata, hevesli bir mümessilin girmesi halinde, mesleğin temel ve hayati prensiplerinde hatanın kaçınılmaz olacağını yıllardır söylüyoruz. Tiyatro herkese gereklidir ve gelecekte herkes için varolacaktır. Bir kez daha kararlılıkla yineliyoruz ki, tiyatroyu tiyatrocular yönetir!”