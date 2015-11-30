Erhan Yazıcıoğlu: Mahçup oldum; ciğerimi yediler

Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenliğini 7 Ağustos 2014’te Hilmi Zafer Şahin'den devralan Erhan Yazıcıoğlu, belediye bürokratlarının yönetimdeki etkinliğinin artırılmasına neden olan yönetmeliği değiştiremediği gerekçesiyle aralık ayında ekibiyle birlikte istifa edeceğini açıkladı. Yazıcıoğlu, "Beni arkadaşlar umut olarak gördü ama isteklerimiz yerine gelmedi" dedi. Mahcup olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu "Sağlığımı yitirdim. Çok üzdüler beni, ciğerimi yediler..." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, kurumu bürokratlara teslim eden skandal yönetmeliği değiştiremediği ve “Tiyatroyu tiyatrocular yönetir” ilkesini kabul ettiremediği gerekçesiyle aralık ayı sonunda istifa edeceğini söyledi.

Yazıcıoğlu’nun aralarında kurumun tiyatro sanatçıları Engin Alkan, Arif Akkaya, Yiğit Sertdemir, Hakan Arlı ve Aslı İçözü’nün bulunduğu ekibinin de görevden ayrılacağı belirtiliyor. Yazıcıoğlu, “Aralık sonuna kadar hiçbir şeyi yarım bırakmamak için, yeni biri atanana kadar işin başındayız. Lehimize dönecek kadar ne değişir bilemiyorum. Tüm tiyatro gitmemem için manevi baskı yapıyor. Bu güzel bir şey ama yıprandım” diye konuştu.

Yazıcıoğlu, her maddesi kurumun tiyatro sanatçılarının aleyhine olan yönetmelik değişikliği başta olmak üzere kurum sanatçılarına ve çalışanlarına üç yıldır verilmeyen teşvik maaşları ve yıllardır kadrolara atanamayan çalışanlarının kadro hakları ile ilgili olarak belediye yönetimi tarafından söz verilmesine karşın hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmadığını vurguladı.

“Sonuna kadar tiyatro”

Yazıcıoğlu, artık tiyatro kavramının önemsenmeyişine dayanamadığını belirterek şu yorumda bulundu: “Sağlığımı yitirdim. Tiyatro adına çok şeye katlandım ama artık benim ve tiyatro kavramının önemsenmemesine dayanamıyorum. Verilen sözlerin hiç değilse birinin tutulmasını bekledim. Umurlarında değil. Çok üzgünüm... Sonuna kadar ölene kadar tiyatro. Nerede olursa...”

Erhan Yazıcıoğlu, hurriyet.com.tr'ye de konuşarak, "Artık asgari ücretle sanat yapan kurum kalmadı" dedi. Yazıcıoğlu şunları söyledi:

Şehir Tiyatroları olarak büyük bir başarı gösterdik .Bizim lehimize bir kaç maddenin değiştirilmesini istedim ama olmadı. Başrol oynatıp kadroya alamadığımız oyuncular var. Gerekli kadrolar verilmedi. Üç yıldır teşvik ikramiyesi ödenmedi. Artık asgari ücretle sanat yapan kurum kalmadı. Bu insanlar hiç önemsenmedi. Sürekli beni oyaladılar. Beni arkadaşlar umut olarak gördü ama isteklerimiz yerine gelmedi. Ben mahcup oldum, sağlığımı yitirdim. Çok üzdüler beni, ciğerimi yediler... İsteklerimiz olursa kalacağız ama böyle devam ederse Aralık sonu istifa edeceğiz.

Bu istifa ilk değil

Yeni yönetmelik skandalı sonrası ilk olarak kurumun o dönemki genel sanat yönetmeni Ayşenil Şamlıoğlu da istifa etmişti.

Şamlıoğlu’nun yerine belediye tarafından Hilmi Zafer Şahin getirilmişti. Ağustos ayında Hilmi Zafer Şahin de istifa etmiş, yerine Erhan Yazıcıoğlu göreve gelmişti. Yazıcıoğlu, göreve belediye tarafından bazı sözler alarak geldiğini, yönetmelik değişimi ve kadro konusunda çalışmalar yapacağını ancak belediyenin işleri ağır yürütmesi nedeniyle beklentilerine ulaşamadıklarını söylemiş, ardından da beklentilerinin karşılanmaması halinde ekibiyle birlikte istifa edeceklerini duyurmuştu.