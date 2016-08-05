Erhan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: FETÖ'cüymüşüm; eşim üzerinden hakaretler!..

TRT 1 ana haberini sunan Erhan Çelik, TRT ile anlaşmasının ardından hakkında çıkan iddiaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dile getirdi. "FETÖ'cüymüşüm, aynı zamanda ajan olduğumu duydum. Eşim üzerinden hakaretlere maruz kaldım" diyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bir defalığına yaptığım tüm başvuruları geri çekerek, temiz bir sayfa açarak, bundan sonrası için önüme bakacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Programın sonlarına doğru TRT haber spikeri Erhan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "İçinden geçtiğimiz bu süreçte, üstelik çok da uzak olmayan gazetelerden, televizyonlardan, sosyal mecralardan birtakım saldırılarla karşı karşıyayız. Hiç olmayan hakaretler, iftiralar, iddialar... Bunlar da söylediğiniz milli birlik ve beraberlik vurgusunu temelden sarsıyor. Özellikle medyayı da içine alarak bu konuda kendisini savcı, kendisini hakim, kendisini polis, kendisini jandarma gibi ifade ederek, sağa sola çağrılar yaparak insanların üzerine kin ve tahrikle toplumu ayaklandırmaya çalışan bir grubun varlığı söz konusu. Bizzat bunu ben kendi üzerimde yaşayarak hissediyorum. Bu birlik ve beraberlik duygusunu sizin nezdinizde daha da güçlendirmek için ne yapmamız gerekir?" şeklinde soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soru karşısında, "Öncelikle bir defa şuna inanacağız. Kem söz sahibinindir. Hakaret en çok bize geliyor. Bizim yediğimiz hakareti kolay kolay herkes yemiyor. Bize her taraftan saldırıyorlar. Sadece içeriden değil. Hem içeriden hem dışarıdan... Ve sadece şahsıma da değil. Aileme varıncaya kadar bugüne kadar çok saldırılar yedik. Biliyorsunuz son olarak da kongre merkezimizin açılışında da ifade ettim. 'Şahsımla ilgili hakaretlerden dolayı açılmış davaları çekeceğim' dedim. Farklı düşüncelerde herkes olabilir. Medyada herkesin aynı düşüncede olması şart değil. Fakat farklı düşüncede de olsan eleştiri yaparsın, bu saygındır. Ama hakaret etme hakkı yoktur. Sizin yapacağınız iş nedir? Yargıya müracaattır. Siz televizyonda bu işi yapamayabilirsiniz. Ama yazılı medya olsanız da köşeden cevap vermek suretiyle bir dalaşa girmenin hiç bir anlamı yok. Bunlar bu ülkenin birliğine fayda sağlamıyor, zarar getiriyor" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinden etkilenen TRT haber spikeri Erhan Çelik de "Ben televizyon ekranlarından FETÖ'cü olduğumu duydum. Aynı zamanda ajan olduğumu duydum. Eşim üzerinden hakaretlere maruz kaldım. Ve bunlar malesef arkadaşlarımızın bildiği televizyon yayınlarıydı... Özellikle ve özellikle milli birlik vurgusunun güçlenmesi gereken bu günlerde ben de bu konuşma üzerine bir defalık yaptığı tüm başvuruları geri çekerek, temiz bir sayfa açarak, bundan sonrası için önüme bakacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna tepkisi ise "En idealini yaparsın. En hayırlısını yaparsın. Ve bu böyle olumsuz kötü şeyler yazanların, yapanların hepsi de yanlarınakar kalacaktır. Hele hele insanların ailevi hayatlarıyla uğraşmak; onlarla dalaşmak kimsenin ne haddinedir, ne hakkıdır" oldu.