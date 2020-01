Gülben Ergen'den Erhan Çelik'i eleştirenlere: TRT'yi yıpratmak için çabalayanlara acıyorum

TRT ile anlaşan ve bundan sonra TRT1 ana haberi sunacak olan Erhan Çelik’e yönelik eleştirilere eşi Gülben Ergen, “TRT'yİ yıpratmak için çabalayanlara sadece acıyorum. Onları Rabbime ve Türk adaletine havale ediyorum” diye cevap verdi.

Ergen eşine yöneltilen eleştirilere yazılı açıklamayla cevap verdi. Ergen açıklamasında şöyle dedi:

“İnsan fikri, duruşu, yaptıkları ile yürür hayat yolunda... Başta inançlarına, sonra ülkesine, Cumhuriyetine bağlı, 3 çocuklu bir anne, eş, sanatçı olarak terörün her türlüsünün karşısında durdum. Son nefesime kadar da durmaya devam edeceğim.

"Şiddetle kınıyorum"

PKK, FETÖ, IŞİD ve tüm hainliğin, alçaklığın, kan akıtan zihniyetin ve destekçilerinin tüm varlığımla karşılarında olmama rağmen beni ve eşimi, ülkemizin içerisinden geçtiği bu hassas günleri fırsat bilerek, mesleklerimiz üzerinden karalamak isteyenleri; şiddetle kınıyorum.

"Erdoğan'ın davetinde nezaketle bulundum"

Başbakanlık yaptığı zamandan Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirdiği günümüze kadar karşılaştığımız her ortamda saygımı eksik etmediğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her davetinde nezaketle bulundum. Sohbet edip, değerlendirmeler yapabilme ve danışma fırsatlarım oldu.

"TRT'Yİ yıpratmak için çabalayanlara sadece acıyorum"

Ben politikacı değilim. Her söylediğim her yazdığım tamamen iyi niyetli ve duygusal çıkışlı bir cümleyi mikroskopla araştırıp kusur arayanlara, kastetmediğim anlamları benim sözlerime yükleyenlere, kendi kavgalarını benim ve ailemin üzerinden vermeye çalışanlara, devletin önemli kurumlarından TRT'yi yıpratmak için çabalayanlara sadece acıyorum. Çünkü her zaman olduğu gibi bu kez de hüsrana uğrayacaklar.

"Erhan Çelik gereken açıklamayı paylaştı"

Yanında olmaktan bir an bile tereddüt etmediğim eşim Erhan Çelik gereken ayrıntılı açıklamayı medya ve kamuoyu ile dün paylaştı.

"Rabbime ve Türk adaletine havale ediyorum"

Ülkemizin birlik, beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde beni yıpratmaya ve küçük düşürmeye çalışanları Rabbime ve Türk adaletine havale ediyorum. Bugün gerekli yasal işlemleri başlatıyorum.

Ben şarkılarımla, yazdıklarımla, sosyal sorumluluk projelerimle, yılmadan, sevgiyle ülkemiz ve insanlarımız için çalışmaya devam edeceğim."

Erhan Çelik TRT1 ile anlaştı