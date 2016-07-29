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Medya

TRT'den Erhan Çelik'in maaşıyla ilgili açıklama

TRT, Erhan Çelik'in aldığı ücret konusunda abartılı rakamların telaffuz edildiğini açıkladı

29 Temmuz 2016 22:05

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan haber bülteni sunucusu Erhan Çelik'e ödenen ücret iddialarını yalanladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde TRT 1 Ana Haber bülteni sunucusu Erhan Çelik'e ödenen ücrete ilişkin spekülasyon amaçlı abartılı rakamlar telaffuz edilmektedir. Bu haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Sosyal medyada Erhan Çelik'in aylık 206 bin TL maaş aldığına yönelik bilgiler yer almıştı.

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