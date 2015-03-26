T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergun Babahan hakkında Bilal Erdoğan'a hakaretten 2 yıl 8 ay hapis istemi!

Savcı, iddianamede eleştiri sınırlarının aşıldığını savundu

26 Mart 2015 00:12

Bugün yazarı Ergun Babahan hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla 2 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ergun Babahan’ın “Hep Beraber Haykıralım: Hırsızdan Hesap Sorulacak” başlıklı yazsında müşteki Bilal Erdoğan’a karşı hakaret suçunun işlediği belirtildi.

Şikâyet konusu yazı içeriğinde müşteki Bilal Erdoğan ile babası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında geçtiği iddia olunan telefon görüşmeleri ile ilgili yorumlar yapıldığı anlatılan iddianamede, şüpheli Ergun Babahan’ın yazının başlığındaki hırsız sözcüğünü müşteki Bilal Erdoğan’a alenen izafe ederek aşağıladığı, küçülttüğü belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına, eleştiri sınırlarının aşıldığı aktarılan iddianamede Babahan hakkında ‘basın yayın yoluyla onur, şeref ve saygınlığa hakaret’ suçlamasıyla 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. 

 

ETİKETLER

ergun babahansuç duyurusuhakaret davasıbilal erdoğantayyip erdoğaneleştiriaihmyargıtay

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bilal Erdoğan'a hakarete de hapis istemi

"Hırsız Vaaar" adlı kitabın yazarı Ali Emre Özsoy hakkında 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Bilal Erdoğan, CHP'li il başkanının arabasına tedbir koydurttu

'17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olsun' pankartı asan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatcı, Bilal Erdoğan'a arabasını bağışlayabileceğini söyledi

Bilal Erdoğan beraat verilen haber için 50 bin TL istedi

Bilal Erdoğan, beraat verilen haber için Taraf gazetesine 50 TL'lik manevi tazminat davası açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24