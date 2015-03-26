Ergun Babahan hakkında Bilal Erdoğan'a hakaretten 2 yıl 8 ay hapis istemi!

Bugün yazarı Ergun Babahan hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla 2 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ergun Babahan’ın “Hep Beraber Haykıralım: Hırsızdan Hesap Sorulacak” başlıklı yazsında müşteki Bilal Erdoğan’a karşı hakaret suçunun işlediği belirtildi.

Şikâyet konusu yazı içeriğinde müşteki Bilal Erdoğan ile babası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında geçtiği iddia olunan telefon görüşmeleri ile ilgili yorumlar yapıldığı anlatılan iddianamede, şüpheli Ergun Babahan’ın yazının başlığındaki hırsız sözcüğünü müşteki Bilal Erdoğan’a alenen izafe ederek aşağıladığı, küçülttüğü belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına, eleştiri sınırlarının aşıldığı aktarılan iddianamede Babahan hakkında ‘basın yayın yoluyla onur, şeref ve saygınlığa hakaret’ suçlamasıyla 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.