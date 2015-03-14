Bilal Erdoğan, CHP'li il başkanının arabasına tedbir koydurttu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, partinin il binasına astırdığı pankartlarla kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatcı hakkında şikayetçi oldu.

Gri Hat'ta yer alan haberde, CHP tarafından 17 Aralık 2014 tarihinde, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde olduğu gibi CHP Aydın İl Binası’na da üzerinde, istifa eden dört bakanın fotoğrafının olduğu ve ’17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olsun’ yazılı pankart asıldı.

Polisin pankartı indirmesinden bir süre sonra bu kez üzerinde dört bakanın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu ‘Çekin kirli ellerinizi bu halkın üzerinden’ yazılı ikinci pankart asıldı.



Bu pankartın da polis tarafından indirilmesinin ardından üzerinde ayakkabı kutusu, para sayma makinesi ve çelik kasa fotoğrafı bulunan ve ‘Halk yolsuzluğa sessiz kalmayacak’ yazılı üçüncü pankart asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan asılan pankartlarla kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Aydın 1′inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı hakkında toplam 50 bin liralık maddi ve manevi tazminat, davası açtı. Saatçı’nın Didim’deki yazlığı ile 2001 model otomobiline de tedbir de koydurtan Erdoğan’ın şikayeti üzerine, ayrıca Aydın 1′inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davası da açıldı.

'İhtiyacı varsa otomobilimi de bağışlayayım'

Bağ-Kur emeklisi ve esnaf olan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, yazlığı ve otomobiline tedbir konulduğunu, hakkında maddi ve manevi tazminat davası ile ceza davası açıldığını belirtip, “Açılan her iki davada da cezalandırılırım. Bu davaları reddedecek hakim göremiyorum. Bilal Erdoğan’ın benim 2001 model otomobilime ihtiyacı varsa dava açmasına gerek yok gelsin kendisine bağış yapayım” dedi.

4 Mart’ta, tedbir kararı tebligatının eline ulaştığını belirten Saatçı, avukatı Süleyman Bülbül’ün karara itiraz ettiğini de vurgulayıp, “Türkiye’de yolsuzluk ve hukuksuzluğa karşı yaptığımız mücadele karşısında üzerimize uygulanan hiçbir baskı bizi yıldıramaz. Ben davamın ve inandıklarımın mücadelesini sonuna kadar vermeye devam edeceğim” diye konuştu.