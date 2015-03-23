Bilal Erdoğan beraat verilen haber için 50 bin TL istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yolsuzluk soruşturmasında hakkında takipsizlik kararı verildiğini yazan Taraf gazetesi adliye muhabiri Aysun Yazıcı’yı dava etti. Erdoğan, beraat verilen haber için 50 bin TL tazminat davası açtı.

Taraf gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı, Cumhurbaşkanının oğlu Necmettin Bilal Erdoğan hakkında 25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmasında takipsizlik kararı verildiğini gündeme getirmekten yargılandığı davada beraat etti.

Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın avukatları, şikayet dilekçelerinde, gazeteci Yazıcı’nın “hakaret” ve iftira” suçlarından cezalandırılmasını talep etmişlerdi. Ancak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart’ta görülen ilk celsede “delil yetersizliğinden” davayı beraatla sonuçlandırdı.

Ceza davası yok, tazminat var

Diğer yandan Bilal Erdoğan, aynı haber nedeniyle Taraf gazetesine İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

17 ve 25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk iddialarını gazetesi için haberleştirdiği için de hakim karşısına çıkan Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın istenilen soruşturma belgelerini mahkemeye göndermediği gerekçesiyledavanın ertelendiğini açıkladı. Gazeteci, her iki dosyanın da 11 Haziran'da görüleceğini bildirdi.

Taraf gazetesinin, hükümeti sarsan ve Recep Tayyip Erdoğan başbakanken üç bakanının istifasıyla sonuçlanan 17 Aralık 2013 yolsuzluk sürecinde yaptığı yayınlar, “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “adil yargılamaya etkileme” iddiasıyla davalara konu oldu.

Türkiye Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın yolsuzluk operasyonları sonucunda tutuklanmasıyla ilgili yayınlar nedeniyle Aysun Yazıcı, sorumlu müdür Murat Şevki Çoban ve Ankara temsilcisi Hüseyin Özay hapis istemiyle yargılanıyor.

Gazetenin 17, 18 ve 19 Aralık 2013 tarihli sayılarında çıkan haberler nedeniyle Yazıcı, Çoban ve Özay’ın her biri için 8,5 yıl hapis cezası isteniyor.

İki dava aynı gün açıldı

“İşte rüşvetin konuşmaları”, “Çağlayan’ın kod adı: CAG”, “Üç ayaklı soruşturma”, “Rüşvet görüntüsü iddiası”, “Kara Para ve Altın Kaçakçılığı” ve “Üç kurul müdür ve raportör gözaltında” şeklindeki haberlerle ilgili Yazıcı, “Halkbank genel Müdürü’nün evinden çıkan 4,5 milyon doların 'karapara aklama'nın karşılığında alınan rüşvet olduğu düşünülüyor”, “Altınlar aranmadı”, Müdür parayı sisteme sokmuş” gibi haberlerden Özay, “Her yer rüşvet her yer yolsuzluk”, “Faiz değil caiz lobisi” haberlerinden de Çoban suçlanıyor.

17 ve 25 Aralık dosyalarına takipsizlik

Eylül 2014 başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Bilal Erdoğan, Yasin El Kadı, oğlu Muaz Kadı Mehmet Cengiz, Fatih Saraç, İbrahim Çeçen ve Latif Topbaş'ın da olduğu 96 şüpheli hakkında “25 Aralık Soruşturması” kapsamında takipsizlik kararı vermişti.

Aralarında iş insanı Rıza Sarraf, eski bakan Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan, Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in de bulunduğu 53 şüpheliyle ilgili yürütülen 17 Aralık yolsuzluk soruşturması da, “soruşturmanın yasadışı başlatılması” gerekçe gösterilerek aynı şekilde sonuçlandırılmıştı