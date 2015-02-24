Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bilal Erdoğan'a hakarete de hapis istemi

Yazar Ali Emre Özsoy hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla hapis istemiyle dava açıldı.

Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine "Hırsız Vaaar" adlı kitabın yazarı Ali Emre Özsoy hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianame şikayet konusu kitapta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Yargıtay içtihatlarına göre Bilal Erdoğan’a karşı hakaret suçunun işlendiği belirtildi.

'Eleştirileri sınırları aşıldı'

Şikayet konusu kitapta müşteki Necmeddin Bilal Erdoğan’ın babasının talimatlarıyla yasadışı işlere aracılık eden çete üyesi olarak tanımlandığı, kitabın kapağında müştekinin fotoğrafına yer verilerek gözlerine siyah maske giydirildiği anlatılan iddianamede “Müşteki Bilal Erdoğan’ın bu haliyle montajlanan fotoğraflarının ‘Hırsız Vaaar’ adıyla yayımlanan kitabın kapağında kullanılmasının şüphelinin hırsız sözcüğün müştekiye alenen izafe ederek aşağıladığı, küçülttüğü, eleştiri sınırlarını aşıldığı dolayısıyla AİHM ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmektedir” denildi.

İddianamede kitabın yazarı Ali Emre Özsoy hakkında ‘basın yayın yoluyla onur, şeref ve saygınlığa hakaret’ suçlamasıyla 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.