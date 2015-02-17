'Bilal Erdoğan 18 milyon dolarlık nehir tankeri satın aldı'

Bilal Erdoğan M/T SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankerini 18 milyon dolara satın alarak Yunan armatör Aristotle Onassis'i solladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesine ait BMZ Group Denizcilik Şirketi, nehir tankeri filosunu büyütmeye devam ediyor.

Deniz Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, Palmali Denizcilik Şirketi'nin iştiraki, Malta'da yerleşik Armada Voyager Seven Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan, 2014 yılında Beşiktaş Tersanesi'nde inşa edilen, 140 metre boyunda, 16 metre genişliğinde ve 7 bin 100 DWT kimyasal ürün taşıma kapasitesine sahip, M/T SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankeri, 18 milyon dolara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in ortak olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketi'ne satıldı.

Deniz Haber Ajansı'nın aynı kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Yardımcı ve Türkter Tersanesi'ne sipariş ettiği 5'i kesin 5'i opsiyonlu olan nehir tankeri siparişlerinden, opsiyonlu olan 5 tankerin siparişini iptal eden BMZ Group Denizcilik Şirketi, filoyu büyütmek için yaş ortalaması 2 olan, ikinci el tankerlere yöneldiği ve 2014 yılında Palmali'ye inşa edilen Armada Sınıfı M/T SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankerini satın aldığı kaydedildi.