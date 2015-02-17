T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Bilal Erdoğan 18 milyon dolarlık nehir tankeri satın aldı'

Tankerin 140 metre boyunda, 16 metre genişliğinde ve 7 bin 100 DWT kimyasal ürün taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor

17 Şubat 2015 08:39

Bilal Erdoğan M/T SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankerini 18 milyon dolara satın alarak Yunan armatör Aristotle Onassis'i solladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesine ait BMZ Group Denizcilik Şirketi, nehir tankeri filosunu büyütmeye devam ediyor.

Deniz Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, Palmali Denizcilik Şirketi'nin iştiraki, Malta'da yerleşik Armada Voyager Seven Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan, 2014 yılında Beşiktaş Tersanesi'nde inşa edilen, 140 metre boyunda, 16 metre genişliğinde ve 7 bin 100 DWT kimyasal ürün taşıma kapasitesine sahip, M/T SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankeri, 18 milyon dolara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in ortak olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketi'ne satıldı.

Deniz Haber Ajansı'nın aynı kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Yardımcı ve Türkter Tersanesi'ne sipariş ettiği 5'i kesin 5'i opsiyonlu olan nehir tankeri siparişlerinden, opsiyonlu olan 5 tankerin siparişini iptal eden BMZ Group Denizcilik Şirketi, filoyu büyütmek için yaş ortalaması 2 olan, ikinci el tankerlere yöneldiği ve 2014 yılında Palmali'ye inşa edilen Armada Sınıfı M/T SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankerini satın aldığı kaydedildi. 

ETİKETLER

shovket alekperovatayyip erdoğanbmzdenizcilikhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24