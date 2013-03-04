Ergin Saygun hastaneden çıktı, konuşmak için bir ay süre istedi

Geçirdiği açık kalp ameliyatı nedeniyle bir süredir Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Balyoz Planı davası sanıklarından emekli Orgeneral Ergin Saygun , taburcu edilerek evine gönderildi.

Saygun'un doktoru İhsan Bakır, Saygun'un böbrek fonksiyonlarının düzeldiğini ve kalple ilgili bir sorununun olmadığını belirterek, bugün itibariyle taburcu edildiğini açıkladı.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Saygun, Başbakan Erdoğan'ın ziyareti hakkında konuşmak istemediğini belirtti. "Hasdal, Silivri’de, Maltepe’deki silah arkadaşlarım ve komutanlarıma sevgi ve muhabbetlerimi göndererek bitirmek istiyorum" diyerek basın toplantısını sonlardıran Saygun, bir ay boyunca evinde dinleneceğini ve bu süre zarfında kimseyle görüşmek istemediğini ifade etti.