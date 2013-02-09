Ece Saygun: Babam Başbakan'ı görünce çok şaşırdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Balyoz Planı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası verilen emekli Orgeneral Ergin Saygun’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bugün 13.30 sıralarında gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doç. Dr. İhsan Bakır, Ece Saygun ve Tolga Saygun ile birlikte emekli Orgeneral Ergin Saygun’un tedavisinin yapıldığı yoğun bakım ünitesine girdi.

İçeride yaklaşık 10 dakika kalan Başbakan daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyaretin ardından hastanede kaygılı bekleyişini sürdüren emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun ve oğlu Tolga Saygun basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Solunum cihazından ayrıldı'

Güne babalarının solunum cihazından ayrıldığı haberiyle moralli başladıklarını anlatan Ece Saygun, “Solunum cihazı kendisine çok rahatsızlık veriyordu. Sürekli onu çıkartmaya çalışıyordu. Sabah o cihaz çıkarılmıştı. Çok yavaş bir şekilde olsa da ‘İyiyim’ diyebildi bana. Sabah görmemle şimdi sayın Başbakan’la görmem arasında da çok büyük fark vardı. Bayağı cümleler kurarak ‘Hoşgeldiniz, zahmet ettiniz’ dedi Başbakan’a. Başbakan ‘Geçmiş olsun daha iyi olacaksınız’ dedi. Babama, bir hasta ziyaretinde söylenebilecek şeyleri söyledi. Babam da bir şeyler söylemeye çalıştı. Teşekkür etti. Sayın Başbakan da onun söylediklerini anladığını belli etti. Bu ziyaret, devletin yanında olduğunu görmesi moral oldu kendisine" dedi

'Başbakanı görünce çok şaşırdı'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün telefonla aradığını, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını anlatan Ece Saygun, “Nasıl olduğunu sordu. Dün arayan tüm devlet büyüklerimiz moral verdi bize" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa ziyaretine tanık olan Ece Saygun, yaşananları şöyle anlattı:

“Odaya önce ben girdim. Babam, Başbakan’ı görünce çok şaşırdı. Ve böyle bir toparlanmaya çalıştı. Babamı görünce ben daha çok şok oldum. Çünkü ben bugün kendisini hiç görememiştim. Dün en son gördüğümde solunum cihazına bağlıydı. Babamın iyi olduğunu görmenin şokuyla ben zaten Başbakanı unutmuşum. Babamın elini öptüm. Babamın şöyle bir şaşırıp toparlanma ihtiyacı hissettiğini gördüm. Sonra da konuşmaya çalıştı. O zaman ağzında büyük bir alet vardı. O aleti söktüler. Onsuz da konuşabildi. ‘Zahmet ettiniz’ dedi. ‘Teşekkür ediyorum’ dedi. Arayan herkese teşekkür etti. Bu sabah Cumhurbaşkanı da aradılar. Genelkurmay Başkanı aradılar. Birinci ordu komutanı da aradılar. Askerlerimiz gelip kan verdiler. Bir mucize gerçekleşmiş gibi hissediyorum ben. Bu noktada olduğumuza inanamıyorum" ifadesini kullandı

'Ziyaret çok kısa sürdü'

Babalarının üçüncü kez açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirten Tolga Saygun, Başbakan’ın ziyaretinin 5 ya da 10 dakika sürdüğünü söyledi. Hayati tehlikenin devam ettiğini vurgulayan Tolga Saygun, “İnşallah riski atlatıp bir an önce babamızı buradan hep beraber çıkarırız. Çünkü hayati tehlikesi devam ediyor. Bu tehlike geçmiş değil. Solunum cihazı çıktı ama oksijensiz nefes alamıyor. Yavaş yavaş toparlanacak diyor İhsan Hoca. Babam önce Başbakan’a daha sonra gözleri dolarak İhsan Hoca’ya teşekkür etti.‘Sağolun Hocam’ dedi. O çok duygusal bir andı" diye konuştu.