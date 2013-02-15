Tolga Saygun: Annem 7 ay hastanenin mahkum koğuşunda kaldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede ziyaretiyle gündeme gelen emekli Orgeneral Ergin Saygun'un oğlu Tolga Saygun "Başbakan, yaşanmışlıkların hatırına, insani bir adım atarak geldi diye düşünüyorum" dedi.

Yeni Şafak gazetesinden Burcu Bulut'un haberine göre, Tolga Saygun, Başbakan Erdoğan'ın ziyareti için "Biz aldığımız devlet terbiyesi gereği gelen her misafire 'hoş geldin' deriz. Kapımızı çalan hiç kimseye de kapıyı kapatmayız. Burada bize destek olan Siirtli, Muşlu arkadaşlarımızı nasıl karşıladıysak, Sayın Başbakan Erdoğan'ı da aynı samimiyetle karşıladık. Bununla birlikte, Erdoğan'ın geleceğini tahmin etmiyorduk. Gelişi gerçekten sürpriz oldu. Diğer yandan babamın, Sayın Başbakan'la ortak mesaileri olmuştu. Babam ikinci başkanken birlikte Beyaz Saray'a ziyarete gitmişlerdi. Başbakan Erdoğan, yaşanmışlıkların hatırına, insani bir adım atarak geldi diye düşünüyorum. Belki de bu davalarda haksızlık yapıldığını fark edip, 'biz de anladık' mesajı vermek için geldi, bilemiyorum..." dedi.

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın da kendilerini aradığını söyleyen Saygun şöyle konuştu:

"Kendisi çok değerli bir komutanımızdır. Sağ olsun, hemen hemen her gün arayıp babam hakkında bilgi alıyor. Üstelik öyle sekreterine falan da aratmıyor, direkt kendisi arıyor ve ilgileniyor. Keza Yaşar Büyükanıt Paşa da çok ilgili. Kendisi Genelkurmay Başkanı iken babam ikinci başkanıydı. Daha iki gün önce eşi Filiz Hanım ile beraber buradaydılar. Filiz Hanım ameliyat sırasında tüm gün bizimle oturdu."



'Özgürsünüz derlerse Ankara'ya gideceğiz'



Tolga Saygun, babası Ergin Saygun'un son durumu için şunları söyledi:

"Tedavisi bitince serbest mi yoksa değil mi bunu göreceğiz. Çünkü buradan çıkmadan önce yeniden bir Adli Tıp raporu isteniyor. Tabii 'özgürsünüz' derlerse bir aylık enfeksiyon dönemi de kalktıktan sonra inşallah hep beraber Ankara'ya gideceğiz."

"Biz gerçekten güçlüyüz, bu şekilde yetiştirildik. Kolay kolay yılmayız, yelken indirmeyiz. Bunu en çok da annemiz için yapıyoruz. Onu her şeyin düzeleceğine ikna etmeye çalıştık. Annem Alzheimer hastalığına yakalandı. Yaklaşık 2 ay oldu. Bu hastalığın başgösterdiğini biz de yeni öğrendik. Zaten astımı da vardı. Bu nedenle onun yanında güçlü durmamız belki de eskisinden önemli. Annem hastanenin mahkûm koğuşunda, parmaklıklar arkasında 7 ay boyunca babamla beraber kaldı. Zor günler geçirdik."