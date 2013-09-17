'Ergenlik sıkıntısından annelerini öldürdüler'

İzmir'de annelerini öldüren 2 kardeşin teyzesi konuştu. Ablasının canavar olmadığını söyleyen teyze Ş.E., yeğenlerinin bir anlık ergenlik sıkıntısı nedeniyle bu cinayeti işlediklerini söyledi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Ş.P. (19) ve B.P.’nin (17) anneleri Gülseren Süngü’yü (39), elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra 26 yerinden bıçaklayarak öldürmesinin acısını yaşayan teyze Ş.E., “Ablam canavar gibi gösteriliyor ama öyle değil” dedi.

Ablasının büyük kızı Şeyda P.’ye ev, küçük kızı B.P.’ye de işyeri satın aldığını söyleyen teyze Ş.E., şunları anlattı:

"İkisini de dershaneye gönderecekti. Elbette aralarında sorun vardı ama bu dereceye varmasını anlamadım. Ben olayın bir anlık ergenlik sıkıntısından kaynaklandığına inanıyorum. Yeğenlerim böyle bir olayı planlayarak yapamazlar."

'Anlayışla karşılıyorum'

"Yeğenlerimle karakolda pişman olduklarını söylüyorlar. İfadelerinde annelerini suçluyorlar doğru ama ben onların, cezadan dolayı yönlendirme amaçlı söylendiğini biliyorum. Anlayışla karşılıyorum. Acım büyük ama onları tekrar topluma kazandırmak için çabalayacağım.”

Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunan kardeşlerin ziyaretine giden avukatları ve yakınları, büyük kardeş Şeyda P.’nin yaşananları daha iyi idrak ettiğini, küçük olan B.P.’nin ise halen şokta olduğunu belirtti.