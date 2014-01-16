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Yaşam

Ergenekon tutuklusu Sedat Peker, cezaevinde baba oluyor

Ergenekon Davası kapsamında organize suç örgütü liderliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve halen Silivri L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sedat Peker'in eşi 3 aylık hamile

16 Ocak 2014 20:33

Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan evli mahkumların eşleriyle görüşmesine olanak veren 'pembe oda' uygulamasının ardından görüşmeye başlayan Ergenekon Davası hükümlülerinden Sedat Peker ve Özge Peker çifti bebek bekliyor.

Esra Alus'un Milliyet'te yer alan haberine göre, Özge Peker 3 aylık hamile. 2008 yılında evlenen çift 'pembe oda' uygulamasının yürürlüğe girmesi ile birlikte Ekim 2013'ten beri Silivri Cezaevi'nde görüşüyordu.

 

Cinsiyeti belli değil
 


Adalet Bakanlığı’nın mayısta halk arasında ‘pembe oda’ olarak bilinen yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Peker çifti Silivri Cezaevi’nde ekim ayında bir araya gelmeye başladı.

Kısa süre sonra da Özge Peker, hamile olduğu haberini Sedat Peker’e iletti. Yaklaşık 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Peker’in önümüzdeki günlerde bebeğin cinsiyetini öğreneceği bilgisine ulaşıldı.

 

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde evlenmişlerdi

 

Peker’in 2008 yılında evlendiği avukat eşi Özge Yılmaz Peker, 3 aylık hamile. ‘Kelebek Operasyonu’ kapsamında 2007 yılında tutuklanan ve organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Peker (42), 2008’de avukatı Özge Yılmaz Peker (32) ile Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde evlenmişti. Ergenekon soruşturması kapsamında yargılanan Peker, duruşmalara katılabilmesi için Silivri L Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilmişti.

2008 yılında Ergenekon duruşmaları sürerken Özge Peker’in 8 aylık hamile olduğu, bir erkek çocuğu beklediğine dair haber yayınlanmıştı. Bunun üzerine Özge Peker, basın mensupları önünde göbeğini göstererek, “Ne doğum yaptım ne de hamileyim. Ama ileride çocuk yapmayı düşünüyoruz” demişti. Özge Peker, bir gazetecinin, Sedat Peker’in cezaevinden çıkması beklenen süreyi kastederek, “Bunun için 4 yıl beklemeniz gerekir” şeklindeki ifadesi üzerine “4 yıl değil, 100 yıl da beklerim” demişti.

 

Pembe Oda’dan evli mahkum ve tutuklular yararlanıyor
 

‘Pembe Oda’dan evli mahkum ve tutuklu, disiplin suçu işlemeyen, durumu uygun bulunanlar faydalanabiliyor. Odaların dizaynı, cezaevlerinin fiziki koşullarına göre planlandı. Yasaya göre hükümlü ve tutuklular, eşleri ve belli bir yaşın altındaki çocuklarıyla, 2 saatten 24 saate kadar zaman geçirebiliyor.

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