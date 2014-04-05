Ergenekon davasının ilk hakimi: Bir şey bulamayınca süsleme sanatı yaptılar!

Ergenekon Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç yıl boyunca başkanlığını yapan ve yargılama sürecinde mahkeme başkanlığından alınan emekli hakim Köksal Şengün, gerekçeli kararın gecikmesi ile ilgili olarak, “Bulamadılar birşey, ne yapacaklar? ‘Süsleme Sanatı’ yaptılar” dedi.

Gerekçeli kararı “sansasyonel” olarak niteleyen Şengün, 17 bin sayfa gerekçeli karar olur mu? Ciddi bir eylem bile yok. Bir tek Danıştay cinayeti var. O da nasıl birleşti ortada” şeklinde konuştu.

Musa Kesler’in Milliyet’te yer alan haberine göre, Şengün, “Hangi yönden sansasyonel?” sorusuna “Esasa müessir karar yazılır. Yani dosyanın içeriğindeki delil ve bilgilere göre yazılır. Hayali ya da ütopik karar yazılmaz” yanıtını verdi.

Danıştay bağlantısı açıklanamamış

Şengün, “Danıştay Davası ile çoğu konuda ‘bağlantı bulamadık’ diyor. O zaman niye birleştirildi? Açık ve net delillerle ortada olan birşey yok. O (iki dava arasında hukuki ve fiili irtibat var) kararını o zaman Yargıtay verdi. İşgüzar Yargıtay işte... Gittiler savcı Zekeriya Öz’le inceleme yaptılar, bulguları incelemeden Yargıtay’a yolladılar. O şekilde bağladılar” dedi. İlker Başbuğ’a iligili yorumları da değerlendiren Şengün, şöyle devam etti:

“Başbuğ hakkındaki yorumlar hepten mesnetsiz ve yanlış. Devletin Genelkurmay Başkanı’a ‘anarşişt’ ya da ‘terörist’ diyorsunuz. Dünyada örneği var mı? Nerede, hangi Gladyo? Türk Gladyosu nedir? Bana bunu biri açıklasın. Telefon defterinde senin numaran çıktı, ortaksın, örgütsün diyorsun. Böyle olur mu?”

Siyasi bir dava

Mahkemenin (Uğur Mumcu cinayeti, Maraş ve Gazi olayları gibi) 51 dosyayı ‘fuzuli yere’ incelediğini belirten Şengün, “Davanın nasıl açıldığı, nasıl yürüdüğü belli. Her şey kamuoyu önünde gerçekleşti. Birbirini tanımayan, kanlı bıçaklı olan insanlar örgüt yapıldı. Siyasi bir dava. Ama hükümet de anladı neyin ne olduğunu. Sen Genelkurmay Başkanı’nı yargılıyorsun ama onu atayan Başbakan’a bir şey sormuyorsun, Savunma Bakanı’na sormuyorsun” diye konuştu.

Tanık olurum

Şengün “Dava süreciyle ilgili bir soruşturma inceleme olsa tanık olur musunuz?” sorusuna “Olurum tabii. Bildiğim her şeyi anlatırım” karşılığını verdi. Şengün, “Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozar mı?” sorusuna da “Yargıtay’ın ne yapacağını bilmiyorum ama çok da bir şey yapacağını sanmıyorum. Balyoz’u naptılar? ‘Adil karar vereceğiz’ dediler ama hepsini onadılar. O dosyada ne vardı? Hiçbir şey. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil, yazık” dedi.