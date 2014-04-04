Ergenekon'un gerekçeli kararında 'Ergenakon' yazılı kimlik yer aldı

Ergenekon davasının 16 bin sayfalık gerekçeli kararında, 'Türk gladyosu' olduğu iddia edilen örgütün 'kimlik kartı' da yer aldı. Kartta yer alan “ERGENAKON” ibaresi dikkat çekiyor.

Ümraniye’de bir gecekonduda bulunan el bombalarıyla başlayan Ergenekon sürecinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Yargılamalar tamamlandı. Dün de ’kapatılan’ 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 16 bin sayfalık gerekçeli karar ortaya çıktı.

Radikal gazetesinden Serkan Ocak’ın haberine göre, hakimler tarafından yazılan 16 bin sayfalık dökümanın 20 sayfalık önsözünde ilginç bir ayrıntı yer alıyor. Ergenekon kelimesinin nereden geldiği anlatılıyor. Ergenekon soruşturmalarının devam ettiği ve son dalgalarında gözaltına alınan emekli albay Hüseyin Vural’dan çıkan bir kimlik kartına dikkat çekiliyor. Vural’ın ev aramasında çıkan bir kimlik belgesinde ‘Ergenakon’ yazıyor. Hakimler, bu kimlik kartları ve bazı başka belgelerde de Ergenekon adının kullanılmasından dolayı Türkiye’deki ‘Gladyo’ tarzı bu yapılanmaya Ergenekon isminin verildiğini anlatıyor.

Kimlik belgesi olduğu iddia edilen belgenin üst kısmında Kara-Deniz-Hava yazıyor. Belgenin orta kısmında ise büyük harflerle “ERGENAKON” ibaresi yer alıyor. En altında da, "Sadece görevlilere verilmiştir” şeklinde başka bir uyarı bulunuyor.

Vural, 11 Ocak 2009’da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede, üzerinde ‘Ergenakon’ yazan kartla ilgili şunları anlatmıştı: “1971 yılında TSK bünyesinde yapılan bir soruşturma ile ilgilidir ve orada da bunu anlatmışımdır. Bunun tam ismi de ‘Ergenakon’dur. Bunun yazılı olduğu kart da evimden zaptedilmiştir.”