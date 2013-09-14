Ergenekon davasında ceza alan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

Ergenekon Davası kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gözaltına alınan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı.

Yalıkavak Beldesi’nde kiraladığı yazlıkta dinlenirken dün (Cuma) akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ, Bodrum Adliyesi’ndeki sorgusunun ardından tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Yanardağ, gözaltına alınmasıyla ilgili bir soruya, “Bir kitap hazırlığı için Bodrum’a çalışmaya gelmiştim. Kitap hazırlığını tam da bitirmiştim. Kaldığım yazlığa gelen polislerin daveti üzerine emniyete gittik. Bana iyi davranıyorlar bir sıkıntı yok" açıklamasını yapmıştı.

10 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Ergenekon Davası kapsamında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisine verdiği 10 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün (Cuma) saat 20.00 sıralarında kaldığı Yalıkavak Beldesi’ndeki yazlıkta 28 Şubat Soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.