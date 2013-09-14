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Yurt Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Ergenekon Davası nedeniyle hakkında tutuklama kararı olan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Bodrum'da gözaltına alındı. Yanardağ'ın tutuklama işlemleri için İstanbul'a sevk edileceği bildirildi

14 Eylül 2013 01:32

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon davasında, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ,  Bodrum'da gözaltına alındı. Yanardağ'ın tutuklama işlemleri için İstanbul'a sevk edileceği bildirildi.  

Yaşar Anter'in DHA'da yayımlanan haberine göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilen Yanardağ'ın Avukatı Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan yaptığı açıklamada, "Yanardağ hakkında tutuklama kararı olduğunu öğrendim. Ancak olayın detaylarını bilmiyorum. Şu anda İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisi ile görüşeceğim" dedi.

 

Yakalama kararı vardı

 

Avukatı, Merdan Yanardağ'ın durumunun iyi olduğunu, tutuklama işlemi için İstanbul 'a ne zaman götürüleceğinin belli olmadığını söyledi. Yanardağ'ın İstanbul'dan gelen polis ekiplerine teslim edildikten sonra uçakla götürüleceği öğrenildi.

Ergenekon Davası'nda yargılanan Merdan Yanardağ, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

 

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