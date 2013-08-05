'Ergenekon davası kararları, 6 yıldır süren eziyetin başka bir aşaması'

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 5 yılı aşkın süredir devam eden Ergenekon Davası'nda mahkeme heyetinin kararını açıklamaya başlamasından kısa süre sonra Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu bir grup avukat salonu terk etti.

'Mahkeme kendini milletin vicdanına mahkum etmiştir'

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin Feyzioğlu, sabahtan duruşma salonuna ulaşana kadar eziyetin başladığını belirterek, “Aslında 6 yıldır süren eziyetin başka bir aşamasına geçilmişti. Özel görevli mahkeme bugün her noktada görevini kendi belirlediği şekilde yaptı. Bize göre bir tek mahkûmiyet vardır. Özel yetkili mahkeme bu hükmüyle kendini milletin vicdanında mahkûm etmiştir. Bunun dışında bir mahkûmiyeti biz duymadık, dinlemedik ve yapılanları daha fazla görmemek ve reddettiğimizi topluca bildirmek üzere bütün avukatlarda biraz önce dışarı çıktık. Mahkeme hükmünü okumaya başlamış idi" dedi.

Feyzioğlu, bir basın mensubunun "Yani protesto ettiniz" sorusuna, "Evet, biz yargılamanın sürecini de avukatlara yapılanları da adil yargılama hakkının yurttaşların en temel haklarının da ellerinden alınmasını sonuna protesto ediyoruz. Millet adına yargılama yapmak zorunda olan mahkeme özel görevli statüsünde görevinin gereğini yapmıştır. Tevhim edilen hüküm tarafımızdan kabul edilmemiştir" diye cevap verdi.

'Yapılan saygısızlığa mazaret üretme çabası'

Mahkeme başkanının "DHKP-C terör örgütünün tehdidinden dolayı olağanüstü güvenlik önlemleri alındığına" dair açıklamaları için de, "Bunların tamamı yapılan büyük saygısızlığa mazeret üretme çabasıdır. Ve kapıdan girerken avukatları ayakkabılarını çıkar, kemerini çıkar diye saygısızlıklar başlamıştır. Elbette ayakkabımızı çıkarmadık, kemerimizi çıkarmadık. Çünkü biz avukatız. Bu yargılamanın başından sonuna kadar Türkiye'de avukatlar, avukatlığını ne olduğunu sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya göstermiştir. Bu mesleğin mensubu olduğu için bir kez daha gurur duyuyorum. Topluca terk ettik" diye konuştu.

Feyzioğlu, "İçeride nasıl bir hava var?" diye sorulunca da, "İçerde bekleneni zaten duymaya başlayan insanların hiç de şaşkın olmayan bir havası var. Herhangi bir sürprizle karşılaşmış değiliz" dedi.

'Türk milletinden saklayarak karar veremezsiniz'

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ise, "Mahkeme hükmünü açıklamaya başladı. Ama ben buna hüküm diyemiyorum. Türk milleti adına karar verdiğini söyleyerek başladı. Türk milleti kararını çoktan verdi. Siz Türk milleti adına Türk milletinden bir davayı saklayarak kaçırarak karar veremezsiniz. Başından itibaren bu mahkeme hiçbir usul kuralına uymadı. Bir mahkeme düşünün ki, sanıklarla polemiğe girsin. Bir mahkeme düşünün ki, avukatlarla müdafileriyle tartışmaya girsin savunmaları kısıtlasın duruşmadan çıkarsın. Bir mahkeme düşünün ki, gizli tanıkları kadrolu bir elemanmış gibi görüp saatlerce konuşturup buna karşı avukatlara söz vermesin. Müzakere hüküm bunlar hiç bir anlam ifade etmiyor. Adil bir yargılama yapılmadı. Adil olmayan bir yargılamadan adil bir sonuç çıkmaz. Bu bir yargılama bir muhakeme değildir" diye konuştu.