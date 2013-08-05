Mehmet Haberal tahliye oldu, sıra Meclis'te yemin etmekte

5 yıldır devam eden “Ergenekon” davasında kararlar açıklandı. 12 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP milletvekili Prof. Mehmet Haberal'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tahliye edildi. 2011 genel seçiminde dava kapsamında tutuklu olduğu için yemin edemeyen Prof. Haberal, TBMM'nin tatili sonlanınca Genel Kurul'da yemin edecek ve milletvekili görevini yapmaya başlayacak. Haberal'ın daha erken yemin etmesi için 110 milletvekilinin TBMM'yi olağanüstü toplantıya davet etmesi gerekiyor.

Bazı sanıklar ceza almalarına rağmen, cezaevinde bulundukları süre dikkate alınarak tahliye edildi. Aralarında emekli Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve emekli Tümgeneral Hıfzı Çubukçu’nun da bulunduğu 16 sanıktan biri olan CHP Zonguldak Milletvekili ve Başkent Üniversitesi eski rektörü Prof Dr Mehmet Haberal, TBMM açılır açılmaz Genel Kurul'da yemin ederek, milletvekilliği görevine başlayacak.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, “Şu anda TBMM'nin tatilde olması nedeniyle Haberal'ın yemin edemediğini, Meclis açılır açılmaz Genel Kurul'da yemin edeceğini söyledi. Hamzaçebi, "Haberal yemin eder etmez de, milletvekili görevlerini yapmaya başlayacak. Yani komisyonlara üye olabilecek, önerge verebilecek, Meclis'teki çeşitli görevler için aday olup, seçilebilecek. Kısacası milletvekili görevlerinin tümünü yapabilecek" dedi.

Haberal'ın ve haklarında terör örgütü üyeliğinden dava ya da hüküm olan diğer milletvekillerinin, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca, dokunulmazlıklarını kullanamayacaklarını söyleyen Hamzaçebi, ancak serbest olan, tutuksuz yargılanan vekillerin, görevlerini yapmaları önünde engel bulunmadığını söyledi.