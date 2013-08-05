Mehmet Haberal tahliye oldu, sıra Meclis'te yemin etmekte

5 yıldır devam eden “Ergenekon” davasında kararlar açıklandı. 12 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP milletvekili Prof. Mehmet Haberal'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tahliye edildi. 2011 genel seçiminde dava kapsamında tutuklu olduğu için yemin edemeyen Prof. Haberal, TBMM'nin tatili sonlanınca Genel Kurul'da yemin edecek ve milletvekili görevini yapmaya başlayacak. Haberal'ın daha erken yemin etmesi için 110 milletvekilinin TBMM'yi olağanüstü toplantıya davet etmesi gerekiyor.
Bazı sanıklar ceza almalarına rağmen, cezaevinde bulundukları süre dikkate alınarak tahliye edildi. Aralarında emekli Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve emekli Tümgeneral Hıfzı Çubukçu’nun da bulunduğu 16 sanıktan biri olan CHP Zonguldak Milletvekili ve Başkent Üniversitesi eski rektörü Prof Dr Mehmet Haberal, TBMM açılır açılmaz Genel Kurul'da yemin ederek, milletvekilliği görevine başlayacak.
Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, “Şu anda TBMM'nin tatilde olması nedeniyle Haberal'ın yemin edemediğini, Meclis açılır açılmaz Genel Kurul'da yemin edeceğini söyledi. Hamzaçebi, "Haberal yemin eder etmez de, milletvekili görevlerini yapmaya başlayacak. Yani komisyonlara üye olabilecek, önerge verebilecek, Meclis'teki çeşitli görevler için aday olup, seçilebilecek. Kısacası milletvekili görevlerinin tümünü yapabilecek" dedi.
Haberal'ın ve haklarında terör örgütü üyeliğinden dava ya da hüküm olan diğer milletvekillerinin, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca, dokunulmazlıklarını kullanamayacaklarını söyleyen Hamzaçebi, ancak serbest olan, tutuksuz yargılanan vekillerin, görevlerini yapmaları önünde engel bulunmadığını söyledi.
CHP Meclis’i toplantıya çağırabilir
Haberal'ın, TBMM'nin açılacağı tarihten önce yemin etmesini sağlayabilecek bir yol daha var; o da 110 milletvekilinin TBMM'yi olağanüstü toplantıya davet etmesi. CHP'nin 134 vekili var; Yani CHP isterse, tek başına Meclis'in toplanmasını sağlayıp, Haberal'ın TBMM resmen açılmadan önce yemin etmesini de sağlayabilir.
Aygün cezaya rağmen vekilliğe devam edecek
Halen aynı davadan tutuksuz yargılanan CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'e de mahkeme bugün 13 yıl 6 ay ceza verdi. Mahkeme Aygün hakkında yakalama kararı da çıkarmadı. Bu nedenle, daha önce milletvekili yemini etmiş olan Aygün, vekillik görevlerini aldığı cezaya rağmen devam ettirecek. Aygün ve Haberal'in akıbetlerinde Yargıtay'da verilecek karar etkili olacak. Eğer yargıtay, alt mahkemenin her iki isme de verdiği hapis cezasını onarsa, ikisi de, milletvekili olup olmamalarına bakılmaksınız, cezaevine konulacaklar.
Balbay Yargıtay’ı bekleyecek
CHP'nin Ergenekon'dan yargılanan bir başka ismi, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkında ise mahkeme tutukluluğunun devamı yönünde karar verdi.
Balbay da, Yargıtay kararını bekleyecek. Yargıtay'ın kararı onaması halinde karar Meclis'e bildirilecek. Ardından Genel Kurul'da kararın okunarak bilgiye sunulmasıyla milletvekillikleri düşecek. Milletvekilliğinin düşmesi, Anayasa'nın 84. maddesi ile düzenleniyor. Bu maddede, milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme ve kısıtlanma halinde, kesin mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesiyle düşeceği hükme bağlanıyor.