Dünya basını Ergenekon davasını nasıl duyurdu?

2007 yılından beri Türkiye'nin gündemini belirleyen en önemli maddelerden biri olan Ergenekon Davası'nın karar gününde, dünya basının yoğun ilgisi göze çarptı. Uluslararası basının önde gelen gazete, televizyon ve haber ajansları, dün akşamdan itîbaren bugün nihaî kararın çıkacağını bildiren yayınlar yaptı.



Radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Bloomberg, Deutsche Welle, Reuters gibi kuruluşlar davanın geçmişini detaylarıyla aktaran Levent Kırca, Osman Can, Nedim Şener, Hüseyin Ersöz gibi isimlerle röportajları da içeren geniş haberlere yer verdi. Kararlar açıklanırken, ajanslar ve BBC gibi birçok televizyon kanalı Silivri'den canlı yayınlara süreci dakika dakika aktardı.



İşte yabancı basının Ergenekon yorumları...



AFP: Türkiye'de mahkeme aralarında eski bir genelkurmay başkanı da olan 275 kişinin İslamcı kökenli hükümeti devirmek için plan yapma suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Yüksek profilli bu dava Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın laik ve militarist rakipleriyle hesaplaşma sürecinde önemli bir sınav olarak görülüyor.



REUTERS: Türkiye'de mahkeme hükümeti devirmekle suçlanan yaklaşık 300 zanlının cezalarını vermeye başladı. Mahkeme cezaları teker teker açıklıyor. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuü gibi yüksek profil zanlıların cezaları henüz açıklanmadı.



BBC: Türkiye'de mahkeme İslamcı kökenli hükümeti devirmekle suçlanan 21 kişiyi akladı. Beş yıldır devam eden "Ergenekon" davasında diğer 254 zanlı hakkındaki kararlar açıklanmaya devam ediyor. Zanlılar arasında eski bir genelkurmay başkanı ile subaylar, akademisyenler ve gazeteciler bulunuyor. 2008-2010 yılları arasında orduya komuta eden General İlker Başbuğ hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.



EL CEZİRE: Türkiye'de mahkeme, 300'e yakın kişinin hükümeti devirmekle suçlandığı ve ülkedeki derin bölünmeleri ortaya seren davada, 21 kişiyi aklarken, bazı zanlılara 20 yıla yakın hapis cezaları verdi. Davanın görüldüğü Silivri'den bildiren El Cezire muhabiri Aylin Yazan, polisin binaya giden yolu kapattığını ve göstericilerin mahkemenin 10 kilometre uzağında beklemekte lduğunu belirtti.