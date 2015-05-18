Ergene raporu: Atıkların Marmara'ya dökülmesi, son ölümcül darbe olur

Trakya bölgesinin en önemli çevre sorunu Ergene Nehri kirliliği için, Çorlu’da TTB, TMMOB, MAREM (Marmara Envi-ronmental Monitoring) projesi yetkilileri, Ergene ve Trakya Platformu katılımıyla bir rapor hazırlandı. Raporda Ergene nehrinin sularının Marmara’ya dökülmesine ilişkin “Uğradığı aşırı kirlenme karşısında kendi oksijen gücü yetersiz. 1983’ten bu yana Marmara’nın 25 metreden derin suları pek çok deniz canlısı için yaşanamayacak duruma gelmiştir. Amaç kirli suyu süzüp katı maddeleri tutmaksa; zaten can çekişen Marmara’ya son ölümcül darbe olacaktır. Bu yaklaşım sorun çözmek değil, saklamak, başka sorunlara yol açmaktır” denildi.

Ali Dağlar’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Tekirdağ Valiliği koordinatörlüğünde Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj AŞ tarafından Ergene Nehri’nden deşarjın yapılacağı Şerefli Deresi ve Marmara Denizi kıyısında incelemeler yapan komisyonun raporundan satır başları şöyle:

Göç rant kaynağı

Yıldız Dağları yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle Trakya’nın yaşam kaynağı, Ergene Nehri ise bu ekosistemin atardamarıdır. Yaklaşık 300 bin dekarlık tarım alanlarını besler. Ergene, 20 yıldır sanayi, evsel-tarımsal ilaç, gübre atıkları ile kirletilmiştir. Ergene Acil Eylem Planı çerçevesinde bugüne dek etkin bir faaliyetin görülmediği anlaşılmıştır.

Ağır metaller artar

Endüstriyel atıkların arıtılmadan dere, gölet, nehir, denize verilmesi halinde, toksik kimyasallar bu alanlara taşınır. Bu kirli yüzey suların tarımsal sulamada kullanılmasıyla tarım toprakları ağır düzeyde kirlenir. Ağır metallerle kirlenmiş toprak, kayıptır. Bölgedeki ağır metaller ve kanser konusunda insan kaynaklı çalışmalar yapılmıştır.

Derin deşarj imkânsız

Marmara içdenizimiz. Uğradığı aşırı kirlenme karşısında kendi oksijen gücü yetersiz. 1983’ten bu yana Marmara’nın 25 metreden derin suları pek çok deniz canlısı için yaşanamayacak duruma gelmiştir. Bunda en önemli etken, Haliç’ten çıkan atıkların Marmara’ya atılması.

Amaç kirli suyu süzüp katı maddeleri tutmaksa; zaten can çekişen Marmara’ya son ölümcül darbe olacaktır. Bu yaklaşım sorun çözmek değil, saklamak, başka sorunlara yol açmaktır. Tekirdağ bölgesinde Marmara Denizi hedefli ‘derin deniz deşarjı’ olanağı bulunmamaktadır.