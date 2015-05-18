T24 LogoT24 Logo
Çevre

Ergene raporu: Atıkların Marmara'ya dökülmesi, son ölümcül darbe olur

TTB, TMMOB, MAREM yetkilileri, Ergene Nehri kirliliği için, Ergene ve Trakya Platformu katılımıyla bir rapor hazırlandı

18 Mayıs 2015 10:19

Trakya bölgesinin en önemli çevre sorunu Ergene Nehri kirliliği için, Çorlu’da TTB, TMMOB, MAREM (Marmara Envi-ronmental Monitoring) projesi yetkilileri, Ergene ve Trakya Platformu katılımıyla bir rapor hazırlandı. Raporda Ergene nehrinin sularının Marmara’ya dökülmesine ilişkin “Uğradığı aşırı kirlenme karşısında kendi oksijen gücü yetersiz. 1983’ten bu yana Marmara’nın 25 metreden derin suları pek çok deniz canlısı için yaşanamayacak duruma gelmiştir. Amaç kirli suyu süzüp katı maddeleri tutmaksa; zaten can çekişen Marmara’ya son ölümcül darbe olacaktır. Bu yaklaşım sorun çözmek değil, saklamak, başka sorunlara yol açmaktır” denildi.

Ali Dağlar’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Tekirdağ Valiliği koordinatörlüğünde Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj AŞ tarafından Ergene Nehri’nden deşarjın yapılacağı Şerefli Deresi ve Marmara Denizi kıyısında incelemeler yapan komisyonun raporundan satır başları şöyle:

 

Göç rant kaynağı

 

Yıldız Dağları yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle Trakya’nın yaşam kaynağı, Ergene Nehri ise bu ekosistemin atardamarıdır. Yaklaşık 300 bin dekarlık tarım alanlarını besler. Ergene, 20 yıldır sanayi, evsel-tarımsal ilaç, gübre atıkları ile kirletilmiştir. Ergene Acil Eylem Planı çerçevesinde bugüne dek etkin bir faaliyetin görülmediği anlaşılmıştır.

 

Ağır metaller artar

 

Endüstriyel atıkların arıtılmadan dere, gölet, nehir, denize verilmesi halinde, toksik kimyasallar bu alanlara taşınır. Bu kirli yüzey suların tarımsal sulamada kullanılmasıyla tarım toprakları ağır düzeyde kirlenir. Ağır metallerle kirlenmiş toprak, kayıptır. Bölgedeki ağır metaller ve kanser konusunda insan kaynaklı çalışmalar yapılmıştır.

 

Derin deşarj imkânsız

 

Marmara içdenizimiz. Uğradığı aşırı kirlenme karşısında kendi oksijen gücü yetersiz. 1983’ten bu yana Marmara’nın 25 metreden derin suları pek çok deniz canlısı için yaşanamayacak duruma gelmiştir. Bunda en önemli etken, Haliç’ten çıkan atıkların Marmara’ya atılması.

Amaç kirli suyu süzüp katı maddeleri tutmaksa; zaten can çekişen Marmara’ya son ölümcül darbe olacaktır. Bu yaklaşım sorun çözmek değil, saklamak, başka sorunlara yol açmaktır. Tekirdağ bölgesinde Marmara Denizi hedefli ‘derin deniz deşarjı’ olanağı bulunmamaktadır.

ETİKETLER

ergenemarmaraatıki arıtmaçevre kirliliği

İlgili Haberler

Ergene Nehri ölüyor öldürüyor

Türkiye’nin en önemli nehirlerinden biri olan Ergene’den zehir akıyor.

Ergene Nehri kurbağaları zehirledi, canlıların soyları tehlikede!

Ergene Nehri'nde kimyasal su kirliliğinin kara kurbağaları üzerindeki etkileri araştırıldı

Ergene Nehri'ni kirleten 45 tesise idari yaptırım

Ergene Nehri'ni kirleten tesislere idari yaptırım cezası verildi

Bakanlığın 'Şafak Harekatı': Ergene'nin zehirli suyu Marmara'ya akacak

Ergene Nehri'ndeki kirliliğe son vermek için yapılan plana göre, kirli sular Marmara Denizi'ne akıtılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24