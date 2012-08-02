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Çevre

Ergene Nehri'ni kirleten 45 tesise idari yaptırım

Ergene Nehri'ni kirleten tesislere idari yaptırım cezası verildi

02 Ağustos 2012 22:16

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Ergene Nehri'nde yapılan denetimler sonucu 37 tesisin su kirliği kontrolü yönetmeliğine uymadığını ve 6 tesisin de atıklarını arıtmadan nehre akıtığını tespit etti. 45 tesis için idari yaptırım uygulanacak.

Bölgede hizmet veren toplam 98 tesisten alınan numuneler bakanlığın merkez laboratuvarında analiz edildi.

Analizlerin sonucunda,Ergene Havzası’nda su kalitesini ölçmek amacıyla nehir ve nehri besleyen su kaynaklarından alınan numunelerin analizinde, 37 tesisin su kirliliği kontrolü yönetmeliğine uymadığı belirlendi. 6 tesisin ise atıklarını arıtma tesisine sahip olduğu halde arıtmadan nehre bıraktığı tespit edildi.

 

'45 tesise idari yaptırım'

 

Kirliliğe neden olduğu belirlenen toplam 45 adet tesis hakkında idari yaptırım uygulanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, kirliliğin önlenmesi için bir süre önce Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy ve Malkara'daki organize sanayi bölgelerine yazı gönderilmiş ve arıtma tesisi bulundurmaları konusunda sanayi kuruluşları uyarılmıştı.

 

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