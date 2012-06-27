Ergene Nehri kurbağaları zehirledi, canlıların soyları tehlikede!

Edirne'de kimyasal su kirliliğinin Ergene havzasında yaşayan kara kurbağaları üzerine etkileri konusunda yapılan araştırmada, Ergene Nehri'nde kirli bölgeden alınan kurbağaların biyokimyasal değişikliğe uğradığı tespit edildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kaya, uzunluğu 194 kilometre olan Ergene Nehri'nde sanayi atıklarından kaynaklanan büyük bir çevre tahribatı yaşandığını ifade ederek, nehirdeki bu kirlenmenin canlı yaşamına büyük zararlar verdiğini kaydetti.

Ergene Nehri'nde kimyasal su kirliliğinin kara kurbağaları üzerindeki etkileri araştırdıklarını dile getiren Kaya, ''Ova kurbağalarını kullandığımız bu araştırmada, Ergene Nehri'nin temiz kısmı olan başlangıç kısmından 10 adet, kirli olduğunu tahmin ettiğimiz ve sanayinin çok yoğun olduğu Çorlu sınırları içindeki bir istasyondan 10 adet kurbağa topladık. Kurbağaların karaciğer enzimleri, antioksidan savunma sistemi enzimleri, protein ve glikojen miktarı gibi parametreler araştırılarak kirlilikle ilişkilendirirdik'' dedi.

Yaptıkları deneylerde kirli bölgeden alınan kurbağaların, biyokimyasal değişikliğe uğradığını tespit ettiklerini vurgulayan Kaya, kurbağa bulmakta bile zorluk çekilen Ergene Nehri'nde kurbağalar üzerinde yapılan çalışma sonucunda elde edilen sonuçların ümit verici olmadığını söyledi.

Kaya, temiz bölgeden toplanan kurbağalarla kirli bölgeden toplanan kurbağalar arasında farklı sonuçlar bulunduğunu dile getirerek, ''Kirli bölgeden toplanan kurbağaların kirlilikten olumsuz etkilendikleri sonucuna varılmıştır'' ifadesini kullandı.

Ergene Nehri'ndeki kirliliğin su, toprak ya da benzer diğer habitatlardaki canlı yaşamına büyük zararlar verdiğini anlatan Kaya, kirliliğin bazı canlı nesillerin ortadan kalkmasına bile neden olabileceğini savundu.

Kaya, Doç. Dr. Figen Ertan, Doç. Dr. Hülya Yağar ve Yrd. Doç. Dr. Bilal Balkan ile yaptıkları araştırma sonucunda, kurbağalar üzerinden elde edilen tüm bulguların istatistiksel analizleri yapılarak bir rapor halinde ilgili makamlara sunulacağını ve bunların makale olarak yayınlanacağını söyledi.