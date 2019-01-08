“Eren Erdem'in annesi hiç merak etmesin zulmün sahipleri de bu adaletsizlikte gülmezler”

T24

CHP PM üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem’in tahliye kararının ardından hakkında çıkarılan yakalama kararıyla cezaevinde kalmaya devam etmesini eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Eren Erdem’in annesi bu acıyı çekerken hiç merak etmesin, zulmün sahipleri de bu adaletsizlikte gülmezler” dedi.

"Darbe dönemlerindeki zulmü de aştılar"

Kişisel Twitter hesabında Eren Erdem’in annesi Hüsniye Erdem’in fotoğrafını paylaşan Tekin, şunları söyledi:

“Tahliye kararından sonra Eren Erdem'in dışarı çıkmaması için tebligatı geciktirdiler, sonra yakalama kararı çıkarttılar. Alenen keyfi nedenle kumpas kurdular. Eren Erdem'in annesi bu acıyı çekerken, hiç merak etmesin zulmün sahipleri de bu adaletsizlikte gülmezler.

“Efendim lafa gelince bağırıyorlar, paragraf paragraf yazıyorlar, darbe dönemi şu bu. Darbe dönemlerindeki zulmü de aştılar. Bu kadar pespaye, bu kadar ucuz, bu kadar çiğ bir zulüm bu döneme has. Bugün bilmiyorlar ama yok ettikleri adalete en çok kendileri muhtaç.”

Eski CHP milletvekili Erdem hakkında, yargılandığı Karşı gazetesi davasının pazartesi günkü duruşmasında tahliye kararı çıkmıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği karara itiraz etmiş ve Erdem hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle tahliye edilmemişti.

"Baştan sona bir hukuksuzluk hikayesinin son halkası da Eren Erdem oldu”

Hukukçu Kerem Altıparmak da, Erdem’in tahliye yolunu kapatan savcılık itirazının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 696 sayılı KHK ‘sayesinde’ mümkün olduğuna dikkat çekti.

“Ceza muhakemesinde tahliyeye itiraz diye bir kurum yoktu. Bunu ilk kez İdris Baluken, Ferhat Encü ve Nursel Aydoğan'ı tekrar tutuklamak için fiilen uydurdular. Sonra da 696 sayılı OHAL KHK'si ile kanuna girdi. Baştan sona bir hukuksuzluk hikayesinin son halkası da Eren Erdem oldu” diyen Altıparmak, değişiklik öncesinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 104/2 Maddesi kapsamında sadece ‘tahliyeyi ret’ kararlarına itiraz edilebildiğini belirterek şöyle devam etti:

“696 Sayılı KHK'nin 93. maddesiyle tahliyeyi de kapsayacak şekilde "bu kararlara" itiraz edilebilir şeklinde değişiklik yapıldı.”