Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil'den açıklama

'Kaçma şüphesi' gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP PM Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem‘in avukatı Onur Cingil, söz konusu kararla ilgili Tele1'de canlı yayına bağlandı. Cingil, "Bu kadar beklemesi normal değil. Bir oyalama yapıldı. Biz karar verilmeden anladık ki bir itiraz var. Talimat yargısıdır bu" dedi.

TIKLAYIN - Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliye kararına itiraz edildi, yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. Tele1'de canlı yayına bağlanan Onur Cingil karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karara itiraz edeceklerini kaydeden Avukat Onur Cingil, mahkeme kararının dinlenmediğini belirterek, "Mahkemenin vermiş olduğu hukuki bir kararın uygulanmasını bekledik. Karar uygulanmadı. Burada uygulanması gereken bir tahliye kararı var. Önce tahliye kararının uygulanması gerekiyor. Ama cumhuriyet başsavcılığının bir itirazıyla yakalama kararı veriyor. Tahliye kararı işleme konulmadı, karar tutukluluğun devamı kararı değil" ifadeleri kullandı.

Tahliye kararının öğlen saatelerinde verildiğini belirten Cingil, "Bu kadar beklemesi normal değil. Bir oyalama yapıldı. Biz karar verilmeden anladık ki bir itiraz var. Talimat yargısıdır bu" dedi.