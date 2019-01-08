Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliye kararına itiraz edildi, yakalama kararı çıkarıldı

Kapanan Karşı gazetesine yönelik 'FETÖ' davasında yargılanan eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin bugünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.



Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, sanık Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, "dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.



Mahkeme, sanık Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Davanın geçmişi

Erdem hakkında, “üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “gizliliğin ihlali” suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 11 Mayıs’ta iddianame hazırlanmıştı.

İddianameyi 21 Mayıs’ta kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 19 Eylül’de yapılmasına hükmederek, sanık Eren Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Erdem, aynı gün Almanya’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelmiş; ancak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gidişi engellenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanan ve ‘kaçma girişiminde bulunduğu’ iddiasıyla havaalanında engellenen Erden Erdem hakkında, ‘kaçma şüphesi’ nedeniyle 28 Haziran’da yakalama kararı talebinde bulunmuştu.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek Erdem hakkında yakalama kararı çıkarmış, 29 Haziran’da gözaltına alınan Erdem tutuklanmıştı.

Bugünkü duruşmada neler yaşandı?

Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu.



Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada, bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam etti.

Mahkeme, Eren Erdem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.