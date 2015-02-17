Erdoğan'lı K.O.Z gişede sınıfta kaldı

Gişe rakamı en çok merak edilen filmlerden biri de Gezi direnişine ve 17-25 Aralık operasyonlarına hükümetin gözünden bakan Celal Çimen’in yönettiği Kod Adı K.O.Z. isimli yapımdı.

Gezi direnişine ve 17-25 Aralık operasyonlarına hükümetin gözünden bakan Kod Adı K.O.Z. vizyondaki ilk üç gününde 127. 743 izleyiciye ulaşarak hedeflenen rakamın altında kaldı.



Hedef Recep İvedik’i geçmekti ama sonuç hüsran oldu

Ümit Buget'in Radikal'deki haberine göre, hedefi Recep İvedik 4’ün rekorunu geçmek olarak belirleyip çıtayı 7,4 milyon izleyici gibi oldukça yüksek bir rakama çeken filmin ilk üç gün rakamı 127.743 kişi olarak gerçekleşti. Recep İvedik 4 vizyona girdiği hafta ilk üç günde 1,641.474 izleyiciye ulaşmıştı.

1 milyon izleyiciyi de bulmayabilir

Kod Adı K.O.Z.’un psikolojik sınır olan bir milyon barajını aşması da çok kolay görünmüyor. Gişe tahminlerinde kabul gören bir yöntem olan ilk üç gün gişesi x 7 formülü filme uygulandığında ortaya 889.000 gibi bir rakam çıkıyor. Ki bu Celal Çimen’in çok mütevazı bir rakam olarak gördüğü 1 milyonun da altında kalıyor.

Grinin 50 Tonu’nun da gerisinde kaldı

E.L James´in aynı isimli kitabından beyazperdeye uyarlanan Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu) 292.492 izleyiciye ulaşarak haftanın en çok izleyici çeken yapımı oldu.





2015’in en çok seyredileni Mahsun Kırmızıgül



2015’in ilk gününde izleyiciyle buluşan ve vizyondaki yedinci haftasını geçiren Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize’si şu ana kadar yılın en çok izleyici çeken yapım oldu. Mucize 3.450.315 kişiye ulaştı.