AKP Iğdır aday adayı K.O.Z'la tanıtım yaptı, memurlara ücretsiz bilet dağıttı

AKP Iğdır milletvekili aday adayı Yılmaz Okuklu, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürecini hükümete yakın bir dille ele alan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın canlandırıldığı “Kod Adı K.O.Z.” adlı film için üzerinde kendi fotoğraflarının basılı olduğu ücretsiz bilet bastırıp Milli Eğitin Bakanlığı'nda görevli öğretmenlere ve memurlara dağıttı.

Iğdır'da görev yapan bir öğretmen, "paralel yapı" iddialarını da işleyen filmin vizyona girdiği tarihte (13 Şubat 2015) Cuma günü okuldaki bütün ögretmenlere ikişer adet ücretsiz bilet dagıtıldığını söyledi. Kamu kurumlarına da aynı şekilde dağıtım yapıldığını öğrendiklerini dile getiren öğretmen, gerekli izinlerin valilikten alındığını belirtti.

Öğretmenlere ve kamu personeline dağıtılan bilet şöyle: