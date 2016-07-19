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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Erdoğan'ın yaverleri 15 kez arayıp 'Cumhurbaşkanımız nerede?' diye sormuş"

Darbecilerin Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yeri öğrenebilmek için uzun bir süre uğraş verdiği belirtildi

19 Temmuz 2016 13:42

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaverleri ile üst düzey komutanların emir subaylarının önemli bir bölümünün rol alması dikkat çekti. Marmaris’te dinlenmeye çekilirken başyaverini ve yaverlerini yanına almayan Erdoğan'ın başyaver ve yaverlerin darbe girişimi öncesinde  Erdoğan’ın bulunduğu konumu öğrenmek için çaba harcadığı ileri sürülüyor. Yaverlerin, Erdoğan’ı taşıyan pilotu 15 kez arayarak “Cumhurbaşkanımız nerede?” diye sorması ortaya atılan iddialar arasında olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı'nın yaverleri, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Özel Kalem Müdürü ve Milli Savunma Bakanı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Şaban Umut’un darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan gözaltılar, paralel yapı mensuplarının uzun yıllardır Cumhurbaşkanı ve komutanların en yakınında görev yaptığını ortaya koyuyor. Akıncı Üssü’nden kurtarılmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Akar ile birlikte helikopterle Çankaya Köşkü’ne giden Tümgeneral Mehmet Dişli’nin gözaltına alınması ise dikkat çekti. Tümgeneral Dişli’nin kardeşi AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Twitter’da “Biz Türkiye’miz ve ay yıldızlı bayrağımızın emrindeyiz. Liderimiz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. Soyadı Dişli olan tümgeneral kardeşim de olsa, duruşumuz değişmez, aksine katmerlenir” diye yazdı.

 

"15 kez aradılar" iddiası 

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta başında Marmaris’te dinlenmeye çekilirken, başyaverini ve yaverlerini yanına almamıştı. Darbe girişimi öncesinde başyaver ve yaverlerin Erdoğan’ın bulunduğu konumu öğrenmek için çaba harcadığı ileri sürülüyor. Erdoğan, Marmaris’e yaverleriyle birlikte gitmiş olsa, bulunduğu otele darbeciler kısa süre içerisinde ulaşıp Cumhurbaşkanı’nı da rehin alabilecekti. Yaverlerin, Erdoğan’ı taşıyan pilotu 15 kez arayarak “Cumhurbaşkanı’mız nerede?” diye sorduğu ortaya çıkan bilgiler arasında. Darbecilerin Cumhurbaşkanı’na havada planladığı suikast için Başyaver Albay Ali Yazıcı, Erdoğan’ın koruma ekibine Marmaris’teki TC-ATA uçağının koordinatlarını sordu. Ekip şüphelendi, şaşırtma için ATA yolcu uçağı koduyla kalktı, iki THY uçağı daha ardı ardına havalandı. Yavere de “Rota belli değil” dendi.

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