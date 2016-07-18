Cumhurbaşkanı Başyaveri ısrarla Erdoğan'ın konumunu istemiş!

Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı'nın, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan ve o sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında olan bir personeli arayarak Whatsapp'tan kendisine 3 kez konum göndermesini istediği ortaya çıktı.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutuklanan Başyaveri Albay Ali Yazıcı ile birlikte diğer 3 yaveri de gözaltına alındı.

Habertürk'ten Bahar Bakır ve Arif Akdoğan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen yaveri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tespit edebilmek için cuma günü darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan ve o sırada Erdoğan'ın yanında olan bir personeli arayarak Whatsapp'tan kendisine konum göndermesini istedi. Cumhurbaşkanlığı personeli, bu talebi geçiştirerek telefonu kapattı. Havacı yaver üçüncü kez konum atması için arayınca özel kalem görevlisi, "Neden istiyorsun" diye sordu. Havacı yaver, "Başyaverim istiyor" diye cevap verdi. Ancak, özel kalem görevlisi ısrarla gelen konum atma taleplerini geri çevirdi.

Darbeciler, Erdoğan'ın bulunduğu oteli, televizyona bağlanıp halkı sokağa davet ettikten sonra otelden ayrılmasının ardından vurmuşlardı.