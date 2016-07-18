T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Başyaveri ısrarla Erdoğan'ın konumunu istemiş!

Erdoğan'ın tutuklanan Başyaveri Albay Ali Yazıcı ile birlikte diğer 3 yaveri de gözaltına alındı

18 Temmuz 2016 13:24

Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı'nın, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan ve o sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında olan bir personeli arayarak Whatsapp'tan kendisine 3 kez konum göndermesini istediği ortaya çıktı. 

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutuklanan Başyaveri Albay Ali Yazıcı ile birlikte diğer 3 yaveri de gözaltına alındı.

Habertürk'ten Bahar Bakır ve Arif Akdoğan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen yaveri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tespit edebilmek için cuma günü darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan ve o sırada Erdoğan'ın yanında olan bir personeli arayarak Whatsapp'tan kendisine konum göndermesini istedi. Cumhurbaşkanlığı personeli, bu talebi geçiştirerek telefonu kapattı. Havacı yaver üçüncü kez konum atması için arayınca özel kalem görevlisi, "Neden istiyorsun" diye sordu. Havacı yaver, "Başyaverim istiyor" diye cevap verdi. Ancak, özel kalem görevlisi ısrarla gelen konum atma taleplerini geri çevirdi. 

Darbeciler, Erdoğan'ın bulunduğu oteli, televizyona bağlanıp halkı sokağa davet ettikten sonra otelden ayrılmasının ardından vurmuşlardı.

ETİKETLER

Ali YazıcıCumhurbaşkanıTayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24