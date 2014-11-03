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Erdoğan'ın terbiyesiz dediği gençler CHP'li çıktı

CHP Esenler Gençlik Kolu Başkanı Ozan Işık, 'Bize döndü el sallamadık ve sigara içen arkadaşıma kapalı alanda sigara içilmez diye bağırdı' dedi

03 Kasım 2014 13:11

İstanbul Esenler’de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kafede sigara içenlere, “Kapalı yerde sigara içiyor göstere göstere terbiyesizler. Cumhurbaşkanı’nı görüyor, hala içmeye devam ediyor" dediği gençlerden ikisinin CHP’li olduğu ortaya çıktı.

Gercekgundem.com'un haberine göre, CHP Esenler Gençlik Kolu Başkanı Ozan Işık, Erdoğan kendilerine bağırırken karelediği fotoğrafı Twitter’dan paylaşarak “Bize döndü el sallamadık ve sigara içen arkadaşıma ‘kapalı alanda sigara içilmez’ diye bağırdı. Ona da karıştı” notu düştü. Işık’ın yanındaki bir diğer ismin ise CHP Esenler İlçe Yöneticisi Didem Cendere olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

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