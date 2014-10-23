Arınç'tan ödüllü yönetmene: Film uzun, sigara ve küfür sahnelerini sil at

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kısa film ödül töreninde en iyi film ödülünü kazanan ve ardından Hak İş Konfederasyonu mensubu bir kişi tarafından yumruklanan yönetmen Suat Eroğlu’nun ifade tutanağına ulaşıldı.



Eroğlu ifadesinde, filminin izlendiği sırada Bülent Arınç’ın “Kısa keselim, film uzun, sigara ve küfür sahnelerini de sil at” şeklinde ifadelerle emeğine saygısızlık yaptığını söyledi. Eroğlu yumruk olayını da tüm detaylarıyla anlattı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hak İş Konfederasyonu’nun 39. kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3. ‘Emek’ kısa film yarışması ödül törenine katılmıştı.



Törene Davutoğlu’nun yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katılmış ve yarışmada birincilik ödülünü kazanan yönetmen Suat Eroğlu, ödülünü almadan önceki konuşmasında Arınç’ın kısa film gösterisinin süresine müdahalede bulunduğunu iddia etmişti.



Eroğlu konuşmasında “Keşke siz de bizim 10 dakikalık filmimize müdahale etmeseydiniz. Rahatlıkla izleyebilseydik. Emeğe saygı gösterebilseydik. Emeğe saygınızdan dolayı teşekkür ediyorum Bülent Bey” diyerek tepkisini dile getirmişti.

Eroğlu konuşmalarının ardından dışarıda arkadaşları ile konuşurken, Hak İş üyesi olduğu iddia edilen bir misafir yanına gelmiş ve “Siz, Taksimci o. Çocukları” diyerek, yumruk atmıştı.



Olayın ardından yönetmen Eroğlu şikayetçi oldu. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

' Film izlenirken, Bülent Arınç müdahalede bulundu'



Tutanakta Eroğlu’nun şu ifadeleri yer aldı: “3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’ne katıldım. En iyi film ödülünü aldım. Filmimin sahnede izlendiği sırada, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın filme dair söylemleri oldu. “Kısa keselim, film uzun, sigara ve küfür sahnelerini de sil at” gibi müdahaleleri oldu. Film bittikten sonra Sayın Başbakan’ın elinden ödülümü aldım ve kısa bir konuşma yaptım. Konuşmamda yaklaşık iki saat kadar bir bu kürsüde konuşanları dinlediğimizi ve herhangi bir saygısızlık yapmadığımızı encak benim



12 dakikalık filmim izlenirken emeğe saygı temalı bir festivalde Bülent Bey’in müdahaleleri ile bana bir saygısızlık yapılmıştır diye ifade ettim. Sonrasında filmimi Soma’da ölen işçilere adadığmı ve gecesinde aç yatılmayan, gündüzünde sömürülmeyen bir dünyayı ancak işçi sınıfının kurabileceğini ifade ettim. Ve sol yumruğumu kaldırarak ödülümü havaya kaldırdım.

'Yerime otururken etraftan küfür ettiler'

O esnada söz alan Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, çocukları ile evde iki ay sonra yemek yiyebilecekken sanata olan saygısından dolayı ayakta bekleyerek 12 dakika olan filmi izlediğini, kendisinin filmimie saygı gösterdiğini benim de saygılı olmam gerektiğini dile getirdi.



Yerime oturmaya giderken etrafdaki serzenişler ve küfürlerden rahatsız olarak dışarı çıkmak istedim. Sonrasında kürsüye çıkan Arınç beni hedef alarak serzenişlerde bulundu. Böyle bir festivalde ödül aldığım için teşekkür etmem gerektiğini, yumruğu havaya kaldırıp işaret yapmamam gerektiğini, saygısızlık yapmamam gerektiğini dile getirdi. Bu esnada çantamı alıp dışarı çıktımç Basın mensuplarının talebi üzerine röportaj verdim.



Röportaj biter bitmez koridorun başından bana doğru gelen 175 cm boylarında, 120 kilogram civarında, takım elbiseli, 40’lı yaşlarda esmer biri yanıma yaklaştı. Bana hitaben ödül töreni sırasında yaptığım konuşmaya atıfta bulunarak, “Taksimci o.çocukları, ananızı s...” diye bağırıp yüzüme yumruğu ile vurdu ve beni yaraladı. Yere yığıldım. Hastaneye sevk edildim ve raporumu aldım.”