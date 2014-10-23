Davutoğlu'nun katıldığı gecede, ödüllü yönetmene sendikacıdan saldırı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Hak-İş'in "Emek" konulu kısa film ödül töreninde ödül alan Yönetmen Suat Eroğlu gecenin sonunda bir Hak-İş üyesinin yumruklu saldırısına uğradı.

Davutoğlu’nun katıldığı ödül töreninde yapılan konuşmaların ardından Eroğlu’na ödülünün Davutoğlu tarafından verileceği açıklandı.



Bu sırada 12 dakikalık kısa filmde ekrandan izletilmeye başlandı. Filmin bitiminde söz alan Yönetmen Eroğlu “Ben 2 saat boyunca burada konuşmaları dinledim. Keşke siz de 12 dakikalık filmimi izleseydiniz” dedi ve salonda bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a sitemini iletti.

Davutoğlu: Çocuklarımla evde yemek yiyecektim

Bunun üzerine tekrar söz alan Davutoğlu, “Ben 2 aydır ilk kez çocuklarımla evde yemek yiyecektim, senin sanatına duyduğum saygıdan dolayı buraya geldim. Sen oturarak izlemeyi teklif ettin, ben ayakta kalmayı tercih ettim. Bu ülkenin başbakanı olarak benim sanatına gösterdiğim saygı ülkenin gösterdiği saygıdır” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Eroğlu’nu sakinleştiren Davutoğlu daha sonra törenden ayrıldı.

'Siz Taksimci o. çocukları' deyip yumruk attı

Davutoğlu’nun ayrılmasının ardından Bülent Arınç da kürsüye çıktı ve Eroğlu’na yanıt verdi. Eroğlu’nun sahneye kolunun kaldırarak çıktığını anımsatan Arınç, “El kaldırarak slogan atarak... Bunlar geride kaldı. Ben sözlerin altında kalmayacaktım. Emeğe saygı diyerek sayın başbakanımız ifade etti. Çocuklarıyla yemek yemek yerine buraya geldi” dedi. Eroğlu bu konuşmaların sonrasında dışarıda kuliste arkadaşları ile konuşurken Hak- İş üyesi olduğu belirtilen bir misafir yanına gelerek “Siz, Taksimci o. çocukları” diyerek burnuna yumrukla vurdu. Şoka giren Eroğlu ödülü iade etmek istediğini arkadaşlarına iletti. Gelişmeler üzerine dışarıya çıkan Hak-İş üyeleri ise Eroğlu’nu da alarak içeriye girdiler. Yumruk atan misafirin ise önce salonda oturduğu, sonra hızla uzaklaştığı görüldü.