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Politika

Erdoğan'ın sürpriz Houston molasının nedeni yakıt ikmaliymiş

Latin Amerika gezisini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın batıdan ibaret olmadığını söyledi

14 Şubat 2015 02:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika dönüşünde Houston'da verdiği sürpriz molanın yakıt ikmali nedeniyle yaşandığı belirtildi. Erdoğan, Latin Amerika dönüşünde Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki güç dengesinin çarpıklığını 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, dünyayla paylaştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ülkelerini kapsayan ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 22.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve öteki ilgililer karşıladı. 

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de yurda döndü.

Bu arada, Erdoğan'ın uçağının Meksika dönüşü ABD'nin Houston kentine inerek yakıt ikmali yaptığı öğrenildi. 

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da görev yaptığı ülkeye geldiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gittiği ve buradan ayrılana kadar kendisine refakat ettiği belirtildi.

 

Twitter'dan değerlendirme yaptı

 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler'deki, bilhassa da Güvenlik Konseyi’ndeki güç dengesinin çarpıklığını her fırsatta ve her platformda ifade ettiklerini belirten Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek bu gerçeği tüm dünyayla paylaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Sosyal ve ekonomik buhranları önlemede yetersiz kalan bir uluslararası sistemin meşruiyeti, eninde sonunda tartışılmaya başlanacaktı. Uluslararası kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmemesinin faturası, dünyanın pek çok yerinde masum insanlarca ödeniyor. Dünyanın sadece Batı'dan ibaret olmadığını, doğusu, kuzeyi, güneyiyle çok merkezli bir yapı olduğunu artık herkesin kabul etmesi gerekir."

 

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