Erdoğan'ı taşıyan uçaktan sürpriz Houston molası

Latin Amerika seyahatine çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meksika gezisini bir gün erken bitirdi. Meksika dönüşü direkt Türkiye’ye dönmesi beklenen Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak sürpriz bir şekilde ABD’nin Houston kentine iniş yaptı. Uçağın Houston’a iniş nedeninin yakıt ikmali olabileceği belirtiliyor.

"Planefinder" internet sitesindeki radar görüntüleri, Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Houston'a indikten sonra ABD'nin kuzeydoğusuna doğru hareket ettiğine işaret ediyor.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", TSİ 07.30'da Meksiko Juarez Askeri Havaalanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzere havalanmıştı.