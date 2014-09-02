Erdoğan'ın 'montaj' dediği tapeler, şüpheli polislerin avukatlarına savunma için verildi

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu ileri edilen ve internet üzerinden yayınlanan ses kayıtlarının tape'lerinin, 'paralel yapı' operasyonundan gözaltına alınan şüpheli polislerin avukatlarına, savunma vermeleri amacıyla verildiği ortaya çıktı.



300'den fazla telefon görüşmesinin yer aldığı ve 'yasama dokunulmazlığı' başlıklı klasörde toplanan tape'lerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hedef kişi' olarak dinlenen şahıslarla görüşme yaptığı belirlendi.

Karşı Gazete'den Emre Erciş'in haberine göre, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında internette yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının montaj olmadığı ortaya çıktığı ileri sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde mülkiye başmüfettişlerinin yaptığı çalışmaların ardından, 1 Eylül 2014 tarihinde sabah 17 ilde "Emniyette Paralel Yapı" gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş, "17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu" sırasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü görevinde bulunan Yakup Saygılı, yardımcısı Yasin Topçu ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ile birlikte 33 polis gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan polislerin, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dün alınmaya başlanan ifadeleri sırasında çok önemli bir detay da ortaya çıktı.

'İfadelerinizi bu iddialar dahilinde hazırlayın'

İfade alacak polislerin avukatlara dağıttığı ve "Bu iddialar dahilinde ifadelerinizi hazırlayın" dediği CD'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olan 300 den fazla telefon görüşmesi "Yasama Dokunulmazlığı" başlıklı klasörde toplandı.

Klasörde yeralan bu görüşmelerin hiçbirinde bizzat Erdoğan'ın "Hedef Kişi" olarak dinlenmediği dikkat çekerken, Erdoğan'ın TİB kayıtlarına geçen konuşmaları, danışmanları ya da "17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet" soruşturması kapsamında "Hedef Kişi" olarak dinlenen şahıslar aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi.

Üzerinde 'gizli' ibaresi bulunan tape'ler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olan ve üzerinde "Gizli" ibaresi ile birlikte "TAPE KAYIT SIRA NO" ile "Kurum Arşivinde Muhafaza edilen dosya numarası ve kaydının" yer aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve TÜBİTAK'ın "Montaj" dediği fakat "Montaj" olmayıp TİB ve polislere yönelik dün yapılan gözaltılardan sonra savunma istenilen o Tapeler'den bazıları: