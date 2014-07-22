Polislere gözaltı kararı 17 Aralık şüphelilerine tahliye veren hâkimden

Fethullah Gülen cemaatini hedef alan ve "paralel yapı" iddiasına dayandırılan operasyon kapsamında evlerine baskın yapılan polisler hakkında verilen gözaltı kararını Sulh Ceza Hâkimi Hulusi Pur verdi. Pur, 17 Aralık soruşturmasında tutuklu bulunan dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi tahliye etmişti.

Polislerin tutuklanmaları ve gözaltına alınmalarına ilişkin yapacağı itirazını da 17 Aralık’ın baş şüphelisi Rıza Zarrab ve bakan çocuklarını tahliye eden 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi İslam Çiçek değerlendirecek. Hakim Çiçek’in Facebook adresinden Başbakan’a hayranlık duyduğuna dair ifadeleri TBMM gündemine taşınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin dün gece saat 01.50’de yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda 115 polis ve polis müdürü hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, İstanbul Başsavcısı Hadi Salihoğlu tarafından açıklandı. Polislerin 76’sının “casusluk ve suç örgütü üyeliği” ile suçlandığı ifade edilirken operasyonlarda 39 polis hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Selam-Tevhid Örgütü soruşturmasında 250 kişinin dinlendiği ve 52 kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Salihoğlu’nun açıklamasında yer alan bazı ifadeler şöyle:

“Kararın gerekçesinde de belirtildiği üzere ortada terör örgütü kurulduğu yönünde delil olmadığı halde bir kurgu oluşturularak 2010 yılında soruşturmaya başlandığı yaklaşık 3 yıl süreyle 251 hedef kişi toplamda 2280 kişinin dinlendiği Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın ve bakanlarının diğer ülke yetkilileri ile olan görüşmelerinin kaydedildiği, MİT Müsteşarı’nın kod adıyla örgüt üyesi olarak dinlenip kaydedildiği özetle casusluk yapıldığının tespiti üzerine 21.7.2014 tarihli talimatımızla söz konusu Selam Tevhid adlı örgüt adıyla soruşturma yapan gerçekte amaçlarının casusluk olduğu belirlenen 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.”

Açıklamada, aralarında milletvekili, hakim ve gazetecilerinde bulunduğu yaklaşık 250 kişinin yasadışı örgüt üyesi oldukları iddiasıyla dinlendiğinin tespit edildiği belirtilerek, şüpheli 39 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı. Bu eylemle ilgili olarak da 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.