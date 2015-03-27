Erdoğan'ın makam aracına tüküren gence 7 bin 600 TL para cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın makam aracına tükürdüğü iddiasıyla yargılanan Fatih Koçkesen (28), "kamu görevlisine karşı hakaret suçunu işlediği" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına tükürdüğü iddiasıyla yargılanan Fatih Koçkesen (28), "kamu görevlisine karşı hakaret suçunu işlediği" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 7 bin 600 liralık adli para cezasını erteledi.



İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında sanık Fatih Koçkesen ve avukatı hazır bulundu. Müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise duruşmada avukatı Hatice Özay temsil etti.

'Müvekkilim Soma faciasından etkilenme olayı nedeniyle kabahat işlemiştir'

Sanık Koçkesen'in avukatı Osman Öner, suç unsurlarının oluşmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başbakan'ın suça konu araçta olup olmadığı belli değildir. Bu husus kendisine sorulsun. Müvekkilim gözaltına alınıp karakola götürülürken avukat istemesine rağmen tutanaklara geçirilmemiş, yolda ifade tutanağı düzenlenerek imzalaması istenmiştir. Müvekkilimin kendisi de Cuma'ya giden bir kişi olup, iç dünyasındaki Soma faciasından etkilenme olayı nedeniyle bir kabahat işlemiştir ve yere tükürmüştür. Ancak bu eylemi hakaret kastıyla yapmamıştır. Müvekkilimin hakkında öncelikle beraatini, şayet ceza tertip edilecek olursa lehe olan hükümlerin uygulanmasını, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ederiz."

'Şikayetçiyiz, sanık cezalandırılsın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay ise "Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz, şikayetçiyiz" dedi.

'Avukat istememe rağmen bu talebim yerine getirilmedi'

Söz verilen Sanık Fatih Koçkesen ise "Avukat istememe rağmen bu talebim yerine getirilmedi. Telefonuma el konularak dış dünyayla bağlantım kesildi. Tamamen kendilerinin yazdığı tutanağı imzalamamı istediler. İmzalamak istemeyince de akşam saat 20.00'ye kadar tuttular, imzaladıktan sonra saldılar" ifadelerini kullandı.

'Sanığın kamu görevlisine karşı hakaret suçu sabit'

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın kamu görevlisine karşı hakaret suçunun sübuta erdiğinibelitti. Mahkeme, suçun işleniş biçimi, kullanılan araç, işlendiği zaman, yer, konunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı ile kastın ağırlığı, amaç ve saiki gözönüne alarak,

sanık Koçkesen'in 365 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın eyleminin aleni ortamda yapıldığının anlaşıldığını belirten mahkeme, cezayı 1/4 oranında artırarak 456 gün adli para cezasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın adli sicil geçmişi, dosya kapsamında anlaşılan sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışlarını da gözönüne alarak indirime gitti ve Fatih Koçkesen'in 380 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Adli para cezası ertelendi

Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki pişmanlığı ve suçun özelliklerini gözönünde bulunduran mahkeme, günlüğü 20 TL'den sanığı 7 bin 600 Tl adli para cezasına çarptırdı. Sanığın daha evvelden kasıtlı suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışlarını gözönünde bulunduran mahkeme, Koçkesen'in yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate vararak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Sanık Koçkesen 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.

İddianamede 2 yıl hapis isteniyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 1 sayfalık iddianamede, 11 Temmuz 2014 günü dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracının Eyüp Sultan Camii önünde park halinde bulunduğu sırada, Fatih Koçkesen'in (28) makam aracına doğru tükürdüğünün olay ve yakalama tutanaklarından anlaşıldığı anlatıldı.

Koçkesen'in Eyüp Sultan Camii önünde park halindeki siyah renkli makam aracının plakasının 02 olduğunu görünce aracın Başbakan'a ait makam aracı olduğunu düşündüğü, Soma'da meydana gelen maden faciasından Başbakan ve hükümeti sorumlu gördüğünden tepki olması açısından araca tükürdüğünü kabul ettiği kaydedildi.

Fatih Koçkesen'in "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.